美职联最佳？伊布甚至不是洛杉矶最好的球员

瑞典前锋称自己是征服者，但他从未达到他所坚称的在美国达到的高度。

伊布拉希莫维奇在他辉煌的职业生涯中被称为很多东西，其中很多都是出自他自己的口。

瑞典超级巨星称自己为狮子、传奇和征服者，但总的来说，他没有辜负这些标签。他在意大利横行霸道，在西班牙大放异彩，统治了法国，成为了祖国瑞典的偶像。尽管在曼联只踢了不到一个赛季，他却赢得了两座奖杯。

无论你支持哪支球队，也无论你来自哪里，你都必须承认伊布拉希莫维奇是足坛的巨人。

周三，伊布拉希莫维奇结束了他最近的“征服”，宣布在不到两个赛季的大联盟生涯后离开洛杉矶银河队。

“我来了，我看到了，我征服了，”他说。“感谢洛杉矶银河队让我重获生机。致银河队的球迷们，你们想要的是兹拉坦，我给了你们这样的兹拉坦。不用谢。故事还在继续……现在回去看棒球吧。”

事实上，洛杉矶确实有很多兹拉坦。他们得拥有进球、自我、妙语和光环。银河，以及整个大联盟，都从他的出现中受益。但是，当他离开联盟时，他留下的遗产远比他所承认的要不完整。一个征服者吗？并非如此。

在大联盟的日子里，一直是美国大联盟最好的前锋之一。数据证明了这一点。他在常规赛的56场比赛中打进52球，这对任何一个球员来说都是一个不可思议的收获，更别说是在一次严重的伤病之后。

这些进球，这些表现，带来了洛杉矶的复兴。在兹拉坦到来之前，银河是一支落后的队伍。他们是一支为身份而奋斗的队伍。伊布拉希莫维奇的签约扭转了局势，重新点燃了一支非常需要火花的球队。

兹拉坦承诺进球，他实现了。他答应关联性，他也做到了。他还承诺统治力，但关于这一点，他没能做到。

伊布拉希莫维奇的职业生涯建立在他所到之处都能赢得联赛冠军的基础上，但他在美国职业足球大联盟却未能实现这一点。在他的第一个赛季，他的银河没有进入季后赛。在他的第二个赛季中，银河队被同城对手洛杉矶FC队击败。

他带领银河只打了两场季后赛，两场比赛中他都没能取得进球。尽管他所效力的这支球队的薪资在联盟中排名第二，而且在明星阵容的扩充方面有一定的习惯，但他还是毫无收获地离开了球队。

事实上，是银河队的同城对手实现了伊布拉希莫维奇所承诺的霸权。

洛杉矶FC是本赛季统治美国职业足球大联盟的球队，在赢得球迷支持的同时，他们的总得分达到了创纪录的水平。卡洛斯·贝拉超越了联盟，创造了一个又一个的纪录，赢得了联盟最有价值球员奖，同时打破了进球和进球贡献的纪录。

这导致了他和伊布拉希莫维奇之间的竞争，瑞典人说他一直是，现在仍然是比墨西哥球星更好的球员。这样的评论，这样的竞争，似乎只会提升贝拉的比赛，因为他变成了伊布拉希莫维奇描述的那样。一个表现出他的优越性的球员，同时也让他的队友在这个过程中表现得更好。他是那个赛季结束时手捧奖杯，名字被载入史册的球员。

现在，银河面临的挑战是要替换一个刚好每场都能进一个球的标志性人物。在大多数情况下，这将是一个团队毁灭的前景，但对下个赛季的银河可能会很好。

伊布的出现无疑是一种帮助，但同时也是一种阻碍。银河几乎太依赖他们的瑞典球星了，球队的其他球员经常在场上和场下听从伊布拉希莫维奇的指挥。他命令大家注意，但他也霸占了大家的注意力。

伊布拉希莫维奇完全没有为后防做任何贡献，到赛季结束时，他显得很疲惫，或者可能是不感兴趣。作为银河队的一员，他的最后一场表演是在他走下隧道永远离开美国职业足球大联盟的时候，与一名洛杉矶FC的球迷发生了冲突。

他的离开给了银河一个重新开始的机会。这给了他们一个引进指定球员的机会，让他们成为球队的一部分，而不是球队本身。这还给了其他球员喘息的机会，找到属于他们自己的比赛并向前迈进。

这是一个挑战吗？当然是的。银河系将需要明智地选择这一补充。无论他们引进谁，他都不会是另一个伊布拉希莫维奇。这个新签入的球员几乎肯定不会达到伊布拉希莫维奇的进球数，而且绝对没有机会取代他的场外光环。这完全没问题。

伊布拉希莫维奇在美职联留下了宝贵的遗产。他是众多欧洲球星中最近的一位，为美国日益增长的足球版图增添了独特的色彩。他的个人表现是出色的，他在场外的角色给联盟带来了生机，联盟总是可以使用一两个性格球员。

他会找到一个新的俱乐部和新的联赛去统治。他会找到新的方法登上头条，用新的形容词来描述他的进球能力。他会找到一个新的挑战来“征服”，甚至可能在他几乎无人能及的履历上再添几项锦标。