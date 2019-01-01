美职联再扩张 萨克拉门托获得2022年参赛资格

经过几年对扩张位置的奋力追求，俱乐部将于2022年加入联盟。

美国职业足球大联盟(Major League Soccer)周一宣布，萨克拉门托将成为扩张后的一支新加盟球队，成为该联盟的第29支球队。

萨克拉门托球怼(Sacramento Republic FC)将于2022年开始参加美国职业足球大联盟的比赛，这标志着他们对成为美职联俱乐部的追逐画上了圆满的句号。

作为扩建工程的一部分，萨克拉门托将斥资3亿美元，在市中心的铁路场区修建一个可容纳20,100人的足球专用体育场。

美国职业足球大联盟主席唐·加伯在一份声明中说:“美国职业足球大联盟继续在北美地区发展壮大，我们非常自豪地欢迎萨克拉门托成为我们最新的球队。多年来，萨克拉门托的球迷一直热情地支持他们的球队，俱乐部也证明了其配得上在最高水平的赛场上竞争。”

“由于新东家罗恩·伯克尔和马特·阿尔瓦雷斯的坚定努力和承诺，以及市长达雷尔·斯坦伯格的领导，萨克拉门托将加入美国职业足球大联盟，拥有一座世界级的足球场，这将改变加州首府的足球运动。”

北美职业冰球联盟匹兹堡企鹅队（NHL's Pittsburgh Penguins）的所有者伯克尔，也是该俱乐部的主要投资者，而娱乐制作人阿尔瓦雷兹和萨克拉门托国王队的投资者凯文·内格尔也是该所有权集团中的成员。内格尔自2014年以来一直效力于这家俱乐部。

伯克尔说:“萨克拉门托被美国职业足球大联盟选为扩张球队是一个值得我们社区每个人都去庆祝的胜利。这是萨克拉门托地区球迷与市长斯坦伯格、市议会、我们的合作伙伴和企业领导人之间真正的团队合作。”

“我们很自豪能成为凯文·内格尔团队的一员，这个团队由一个令人难以置信的忠诚的本地所有权集团打造得更加强大。萨克拉门托和我们俱乐部之间的关系已经很特别了，我决心在未来几年里加深这种联系。”

2019年共有24支球队参加了美国职业足球大联盟(MLS)的比赛，这是辛辛那提队加入后的第一个赛季。下个赛季，两家新俱乐部将首次在联赛中亮相，国际迈阿密和纳什维尔SC也将加入，总球队数将达到26支。

奥斯汀队将在2021年加入联盟并开始比赛，圣路易斯的新球队也将在一年后和萨克拉门托一起加入。

今年4月，联盟宣布计划扩大到30支球队，其中包括夏洛特、拉斯维加斯、凤凰城、罗利和底特律等。