美洲杯开赛在即 巴西期待比世界杯更好内马尔

蒂特相信这位在巴黎圣日耳曼又经历了一个受伤赛季的前锋将会在这个夏天为更多的国际比赛做好准备。

人们期待内马尔“在美洲杯的状态比在世界杯时更好”，而巴西主教练对这位巴黎圣日耳曼前锋的状态并不担心。

12个月前，桑巴军团还在即将到来的一场重要的国际赛事前为他们最大牌的球星的健康问题而紧张不安。

内马尔的确及时回归了，带领球队在俄罗斯的土地上挑战全球最高荣誉，但由于俱乐部的征途戛然而止后，他的状态有些生疏，也是可以理解的。

本赛季他又遭受了一次不适时的打击，这位27岁的球员自1月份以来一直缺阵。

然而，在周日巴黎圣日耳曼3-1战胜摩纳哥的比赛中，他在45分钟的上场时间里帮助球队取得了法甲联赛的桂冠。

蒂特相信内马尔将会在这个夏天随着国家队对荣誉的追逐而回到巅峰状态，巴西球迷相信这名球星将会在自己的国土上为美洲杯做好准备。

蒂特说：“他已经回到了球场，我们希望他能尽快恢复状态。”

“这是一个正常的进展过程。”

巴西主教练对这名仅在2018世界杯前的热身友谊赛上才回到球队的球员补充道:“现在有一个很大的区别,在美洲杯开始之前，他拥有更多的时间。因此他会有一个更好的复苏以达到更高的技术水平。”

“他在美洲杯的状态可能比在世界杯时更好。”

虽然很高兴看到内马尔重返赛场，但巴西仍在等待另一名令人兴奋的攻击型球员的回归。

皇家马德里少年维尼休斯正处在脚踝韧带受伤的康复过程中，但他可能会在周四对阵赫塔菲的比赛中复出。

蒂特正在密切关注着这名18岁的球员的进展，他补充说，他希望在这个夏天可以在阵容中拥有这名球员：“巴西足协不仅为我们提供了关注维尼休斯的方式，也同时关注着其他球员。”

“观看他们的比赛和训练课程都很重要。我们将会继续这么做。”