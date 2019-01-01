美式德帅第二春 金色轰炸机有望柏林再起飞

尽管在执教美国国家队的过程中遭到质疑，但90年世界杯冠军仍有机会回到德国本土再次证明自己。

2006年世界杯，克林斯曼作为主帅带领的德国队因为在半决赛不敌当届冠军意大利，无缘在本土夺冠，只获得了第三名的成绩。随后他将国家队教鞭交给助教勒夫，自己则入主拜仁。但因为战绩不佳，他仅仅在德甲巨人停留了半个赛季之后就黯然下课。

回忆他执教拜仁时期，虽然这位昔日的拜仁球员的确特别对俱乐部的培养方案作出了一些现代化和非现代化的调整，比如请来心理学家，营养学家和各方专家一通参与执教，以及在拜仁总部的楼顶放置佛像。但这些工作并没能得到球员的认可，显然也对提升战绩无益。时任拜仁主力中场的巴西人泽罗伯托就对此不屑一顾：“我早就有我自己的信仰了。”

所以在克林斯曼仅仅上任10个月后，拜仁帅位就由海因克斯过渡后，易主给了荷兰名帅范加尔。

再度出山时，他选择了美国国家队。虽然在2013年金杯赛中夺冠，并且在巴西世界杯上打入16强。

彼时接受the New Yorker采访时，克林斯曼这样说道：“德国人也许会说我在拜仁失败了，但美国人就不这样想。”

但由于在2018年俄罗斯世界杯预选赛中输给特立尼达和多巴哥后，他在29016年11月被美足协解雇。

对此克林斯曼告诉够力足球：“我认为我们可以进入2018年世界杯决赛圈，但足协在2016年11月作出了他们的决定。”

“所有人都不敢相信我们输给了特立尼达和多巴哥，美国足球界的所有人，包括我在内，都感到莫大的失望。”

但他的继任者阿雷纳也对克林斯曼在美国队的战术安排提出了质疑。在2018年世界杯预选赛上，克林斯曼选择将队内头号射手多诺万踢出了大名单。

在接受够力足球采访时，阿雷纳说道：“当我来到球队，评估球员名单的时候，让我感到很困惑的一点是，好多球员都因为各种各样的原因没能入选，并且没有一致性。”

不过现在，他终于有机会可以再次证明自己的执教能力了。由于柏林赫塔在2019-20赛季开赛以来状态始终难有起色，如今他们12轮比赛过后只获得过3场胜利，排在积分榜第15位，距离降级区只有4分，这迫使俱乐部决定在冬歇期到来前，解雇了从球员到教练始终在为柏林赫塔服务的乔维奇，转而启用克林斯曼。

俱乐部体育主管普雷茨在球队官网上表示：“这对我们来说是一个无比困难的决定，因为乔维奇在过去超过20年的时间里，一直都是俱乐部的一部分。”

“他从夏天开始，以充分的热情，专业和细致投入到一线队主帅的工作当中。但基于现在的战绩和球队发展的需要，我们不得不作出改变。”

虽然作为德国足坛的传奇人物，但柏林赫塔留给克林斯曼的时间也只到本赛季结束。所以他没有任何时间可以给到那些略显疲态的老将和经验欠缺的年轻球员。

金色轰炸机上任后的首场比赛将是本周六对阵多特蒙德的德甲比赛。在试图将美国足球德国化失败之后，现在的克林斯曼或许可以再尝试一次将德国足球美国化。