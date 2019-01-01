美国队长组队 普利西奇：希望戴斯特选择美国

阿贾克斯后卫还没有对他的国家队未来做出最后的决定。

美国国家队队长克里斯蒂安·普利西奇仍然对阿贾克斯后卫塞尔吉诺·戴斯特在国际比赛中代表美国队而非荷兰队出战抱有希望。

够力足球已经获悉，美国主教练格雷格·贝尔哈特和体育总监厄尼·斯图尔特在周三到现场观看了戴斯特所在的阿贾克斯和普利西奇所在的切尔西的比赛。

两人从美国远渡重洋，试图说服戴斯特拒绝罗纳德·科曼的召唤，并承诺加入美国队，他在友谊赛中曾代表美国队出战两次，并且不同级别的青年队都有过出场。

戴斯特出生在荷兰，但通过他的父亲获得了代表美国队参赛的资格，普利西奇希望看到这位18岁的球员在11月的中北美和加勒比海地区国家联赛对阵加拿大和古巴的比赛中出场。

当被问及戴斯特时，普利斯奇告诉记者：“是的，我们当然希望如此。这和我的对手没有任何关系，但他是我的朋友。他和我一起参加了国家队的最近一场比赛，很高兴再次看到他在阿贾克斯一线队站稳脚跟，因为他很年轻。我为他感到高兴。”

戴斯特本赛季在阿姆斯特丹取得了突破性的进展，成为埃里克·滕哈赫手下的常规队员，他们希望在2018-19赛季赢得国内双冠王并进入欧冠半决赛的基础上更进一步。

这名少年今年夏天代表美国参加了20岁以下青少年世界杯，但是可以理解的是，如果他代表荷兰效力，那么他将在2020年欧洲杯占据右后卫的首发位置。

在过去的一年里，科曼的球队一直在复苏，他们打进了欧洲国家联赛的决赛，并在对阵德国和英格兰的比赛中取得了令人瞩目的胜利。

与此同时，普利西奇在周三的比赛中替补出场，助攻了巴舒亚伊的制胜球，他继续向主教练兰帕德证明自己。