美国队大胜特立尼达多巴哥 普利西奇大放光彩

这位饱受诟病的前锋平息了一些批评，而这位切尔西球员则展示了他的球队迫切需要的战术素质。

在连续第二场金杯比赛中，美国队在上半场令人难忘的表现之后，下半场占据了主动。上周六，美国队大胜特立尼达和多巴哥，向金杯赛场发出了一个明确的信号：卫冕冠军已经开始找到前进的道路。

比赛前60分钟，球队表现平平，传球不流畅，缺少好机会。下半场，美国变成了一支完全不同的球队，普利西奇带领球队掀起进攻狂潮，贾西·扎德斯展示了他可以攻入一些并非偶然的进球。

就像在对阵圭亚那的比赛中一样，美国人在中场休息后转变了这种风格，而周六的转变更加戏剧化。下半场对美国队来说与上半场完全不同，普里西奇、阿里奥拉和泰勒·博伊德撕开了特立尼达和多巴哥的防守，扎德斯也有两次机会为球队得分。

普利西奇在下半场达到了最佳状态，他的跑动和速度让对手非常难受。他创造了两个进球，并收获一个进球，帮助美国队取得了金杯赛历史上最大的胜利。

特立尼达和多巴哥主教练丹尼斯·劳伦斯说:“这就是为什么切尔西为他支付了6000万美元。因为我们让他安静了65分钟，但然后他找到了解决办法。”

周六是普利西奇两年来在国家队表现最好的一天，也是他在贝哈尔特手下表现最好的一天，这位前多特蒙德球员展示了他在贝哈尔特的体系中可以做些什么。

贝哈尔特说:“我们所做的是努力让他处能够有所表现的位置，他身边的阵型结构适应了他的灵活性，他可以拉边，可以内切。他可以为自己创造空间，我们可以用前锋把球传给他，或者回做给他。”

“这就是我们想要做的，而我们这么做是因为他拥有改变比赛的能力，今晚你就看到了这一点，他的跑动很流畅，充满活力，能够带球进攻控球相当稳健。今天是非常棒的一天，因为我们最后获得这样的赛果，这对进攻球员来说总是很重要的。”

在这场比赛中，加西亚迫使斯蒂芬作出一记假摔，险些将比分追平。随后美国对在12分钟内连进4球，拉开大胜的序幕。

加西亚的机会是特立尼达球队的最后一搏，他们从那以后失去了防守状态，并在精神上犯了错误，这为普里西奇和他的队友们打开了狂奔的大门。

普利西奇说：“我们想让他们在整场比赛中都处于压力之下，我们知道如果我们这样做，并且快速转移球，会让他们筋疲力尽，他们非常注重盯人，很难突破他们的防线，但我们只是必须继续前进，找到合适的位置，最后我们在下半场做得很好。”

普里西奇说:“很明显，当你在整场比赛中都这么做的时候，每次你丢球的时候都要给他们施加压力，这对他们来说很艰难，他们累了。你可以看出来，我们今晚做得很好。”

周六的6比0大胜，加上4比0战胜圭亚那，有助于缓解人们对美国背靠背输给牙买加和委内瑞拉的担忧。

布莱德利说:“在两场友谊赛的结果出来后，我们没有准备好影戏金杯赛。这项工作仍在进行中，我们对其中的工作感觉很好，我们觉得自己走在正确的道路上，我们觉得我们正在建立的东西可以变得越来越好，但我们明白，这些都是前进道路上的必经之路。”

美国队将在周五带着强劲的势头迎来小组赛末轮对手巴拿马，普里西奇也进入了状态，这是一支还没有被进球的球队，而这支球队也正在适应贝尔哈特的体系。

贝尔哈特说：“我们所看到的是球队越来越自信，我们越来越出色，这很重要，我认为今天是一场不错的比赛。我们仍然知道还有很多需要改进的地方，我们希望随着赛事的进行继续进步。”

布拉德利说：“前两场比赛都很好，但这仅仅是个开始，我们明白，随着赛事的进行，比赛越来越难，竞争也越来越激烈，每个人的表现都必须提升。”