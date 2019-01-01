美国女队队长摩根暗示球队不会前往访问白宫

虽然梅根·拉皮诺断然拒绝了与总统见面的可能性，但世界杯决赛队伍的队长的语气更为谨慎。

亚历克斯·摩根暗示，美国将拒绝唐纳德·特朗普总统拜访白宫的邀请，并相信吉尔·埃利斯的团队不会在这个问题上有分裂意见。

2015年，美国女足世界杯冠军摩根和她的队友们获得冠军后，奥巴马向她们表示了祝贺。

然而，自从特朗普在2016年大选后接替奥巴马以来，美国国家橄榄球联盟(NFL)的费城老鹰队(Philadelphia Eagles)和NBA的金州勇士队(Golden State Warriors)等球队都谢绝了前往白宫的邀请，原因是这两支球队的许多球员都表示，出于政治原因，他们无意前往。

摩根直言不讳的队友梅根·拉皮诺已经表示“不会去白宫”，尽管特朗普的回应是邀请埃利斯的球队，不管他们是否在周日的决赛中击败荷兰队，但这个提议似乎还是会被拒绝。

美国队长摩根说：“我想我们会在周日比赛结束后再做决定。”

“我认为有很多关于白宫和特朗普的言论都为之过早。”

“首先我们必须踢完比赛，然后我认为你们都知道这个问题的答案。”

老鹰队在2018年赢得超级碗冠军后，白宫取消了老鹰队原定的访问计划，因为“球队的绝大多数人”不希望前往。

摩根相信埃利斯的球队在做出决定时不会有其他意见。

她补充说：“我不能说百分之百，但这个团队非常团结，我们总是一起做决定。”

特朗普上周在推特上表达了他对拉皮诺言论的不满，告诉这位前锋“在她说话之前先赢下比赛！”

然而，在半决赛战胜英格兰队之前，拉皮诺并不后悔自己的言论，她只是因为腿筋拉伤错过了这场比赛。

“我不认为我会去白宫，这届政府和我们的想法不一样，不会为同样的事情而奋斗。”