美国女足球星拉皮诺再喷川普：做点好事情吧
美国女子国家队明星球员梅根·拉皮诺再次抨击唐纳德·特朗普，称美国总统应该有更好的事情做，而不是在推特上攻击她。
上周，特朗普在推特上猛烈抨击了拉皮诺，因为1月份的一段视频显示，拉皮诺在回答有关美国女足世界杯夺冠计划的问题时表示，“我不会去‘他妈的’白宫”。
在上周美国对法国的四分之一决赛之前，拉皮诺在她的新闻发布会上谈到了这一争议时间，但在周三，拉皮诺再次被问及她与特朗普之间的不和。
“我希望在那之前，他能有更多更好的事情去做，”拉皮诺在谈到特朗普的推特时表示。“我肯定他跳过了很多事情。”
拉皮诺因腿筋问题错过了周二晚美国2-1战胜英格兰的半决赛，但她表示，她希望能在周日对阵瑞典队或荷兰队的决赛中上场。
由于与特朗普不和，这位美国明星在本届世界杯上引起了大量关注和争议，延续了她多年来一直表现出来的直言不讳的模式。
“我喜欢坦率和诚实，”拉比诺说。“以另一种方式或隐瞒这种感觉很奇怪。”
“我想，随着年龄的增长，我对自己的安全感越来越强，我可能会变得更加无所顾忌，但我认为这一直都会在。”
拉皮诺在球场外的行为并不陌生。2016年，她成为第一批为美国国歌下跪的白人运动员之一，与美国橄榄球联盟(NFL)球员科林·凯珀尼克站在一起，抗议种族歧视。
周三，拉皮诺就她的世界观提供了更多的见解，解释了她为什么要继续直言不讳。
拉皮诺说:“我认为我是一个特别的、独特的、非常具有美国特色的人。如果我们想谈论我们所代表的理想、歌曲、国歌以及我们的立国之本，我想我是一个极端的美国人。”
“我很幸运能来到这个国家，在其他很多地方我都不能做到这一点，但这并不意味着我们不能变得更好，也不意味着我们不应该一直努力去变得更好。”
“我认为这个国家是建立在许多伟大的理想之上的，但这也是建立在奴隶制之上的；而且我认为我们只需要很坦诚，很开放的讨论，我们可以和解并希望前进，使这个国家更有利于每个人。”