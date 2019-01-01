美国女足球星拉皮诺再喷川普：做点好事情吧

这位美国女子职业足球协会的明星再次公开反对上周在推特上攻击她的美国总统。

美国女子国家队明星球员梅根·拉皮诺再次抨击唐纳德·特朗普，称美国总统应该有更好的事情做，而不是在推特上攻击她。

上周，特朗普在推特上猛烈抨击了拉皮诺，因为1月份的一段视频显示，拉皮诺在回答有关美国女足世界杯夺冠计划的问题时表示，“我不会去‘他妈的’白宫”。

在上周美国对法国的四分之一决赛之前，拉皮诺在她的新闻发布会上谈到了这一争议时间，但在周三，拉皮诺再次被问及她与特朗普之间的不和。

“我希望在那之前，他能有更多更好的事情去做，”拉皮诺在谈到特朗普的推特时表示。“我肯定他跳过了很多事情。”

拉皮诺因腿筋问题错过了周二晚美国2-1战胜英格兰的半决赛，但她表示，她希望能在周日对阵瑞典队或荷兰队的决赛中上场。

由于与特朗普不和，这位美国明星在本届世界杯上引起了大量关注和争议，延续了她多年来一直表现出来的直言不讳的模式。

“我喜欢坦率和诚实，”拉比诺说。“以另一种方式或隐瞒这种感觉很奇怪。”

“我想，随着年龄的增长，我对自己的安全感越来越强，我可能会变得更加无所顾忌，但我认为这一直都会在。”

拉皮诺在球场外的行为并不陌生。2016年，她成为第一批为美国国歌下跪的白人运动员之一，与美国橄榄球联盟(NFL)球员科林·凯珀尼克站在一起，抗议种族歧视。

周三，拉皮诺就她的世界观提供了更多的见解，解释了她为什么要继续直言不讳。

拉皮诺说:“我认为我是一个特别的、独特的、非常具有美国特色的人。如果我们想谈论我们所代表的理想、歌曲、国歌以及我们的立国之本，我想我是一个极端的美国人。”

“我很幸运能来到这个国家，在其他很多地方我都不能做到这一点，但这并不意味着我们不能变得更好，也不意味着我们不应该一直努力去变得更好。”

“我认为这个国家是建立在许多伟大的理想之上的，但这也是建立在奴隶制之上的；而且我认为我们只需要很坦诚，很开放的讨论，我们可以和解并希望前进，使这个国家更有利于每个人。”