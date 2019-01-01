美国女足打破德国队记录 创造女足世界杯新历史

在法国成功卫冕世界杯后，美国队展现出了强大的统治力。

随着世界杯的成功卫冕，美国女足在世界排名上也创造了历史最大差距。

上周日，在里昂举行的女足世界杯决赛中，埃利斯的球队以2比0的比分击败荷兰女足。

美国女足不仅稳固了自己世界第一的宝座，更与在四分之一决赛中输给瑞典现居世界第二的德国队拉开了121分的差距。

美国队在法国能够成功卫冕的最大功臣是他们的队长梅根·拉皮诺，她在本届比赛中包揽金球奖、金靴奖两项大奖。

拉皮诺不仅自己能够进球，也给队友创造机会，这样的团结让他们在世界杯的赛场上所向披靡。

美国队长诉BBC体育：“我不知道该怎么形容这一刻，这是难以置信的，场上的球员为胜利拼尽全力，我们的家人、朋友也在这里为我们加油。”

“这是一种梦想走进现实的感觉，甚至有些荒诞，我无法形容我此时此刻的感觉，我们都陷入了疯狂，但就是这种疯狂才彰显我们的特殊，我们没有退路，只有一路赢下去，我们愿意为了胜利付出一切。”

在2014年的中北美及加勒比地区女足锦标赛夺冠后，主教练埃利斯对她的队员说道：“她们将自己的心与灵魂都带到了比赛中，我对她们不能要求更多了，这感觉真是太棒了。”

“我已经语无伦次了，她们的表现简直难以置信，恭喜她们创造了历史，享受这段无与伦比的历程。”

虽然在决赛中不敌美国队，但荷兰女足世界杯后从世界第5升到了世界第3，铜牌得主瑞典队也上升了3位来到世界第6。

法国队依然排在第4名，英格兰在半决赛不敌美国，跌至第5。

世界杯后排名变化最大的是菲律宾和印度队，他们分别上升7位和6位，分列世界第67位和57位，同时因为在奥运会预选赛中发挥出色，也受到了奖励。

女足世界的榜单从155支队伍增加到158支，也达到了历史新高。