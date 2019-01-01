美国女足主教练强硬回应功勋门将：爱怎么说就怎么说

前美国女足门将索洛抨击了主教练埃利斯，后者对此进行了强硬的回击。

美国女子国家队主教练吉尔·埃利斯试图对霍普·索洛对她执教能力的尖锐批评置之不理。

上周，索洛在接受英国广播公司播客采访时透露了她对她的前主教练的看法。

“吉尔——她不是我希望她成为的领导者，”索洛说：“她严重依赖助理教练。她被压力压垮了不少。但通常这并不重要，因为美国队球员的素质是一流的。”

索洛被认为是史上最出色的门将之一，在国家队效力期间，她获得了两枚奥运金牌和2015年世界杯冠军。

但是索洛在她的职业生涯中也引发了争议，在2016年奥运会四分之一决赛中，美国队爆冷负于瑞典队，索洛称瑞典国家队为“一群懦夫”，并被开除出了国家队。

索洛还指责埃利斯在输给瑞典队后，拒绝对球队的表现进行录像回看，担心这会损害球员的信心。

“她不想让我们看到自己的错误。”索洛说：“她想要把她们从地毯下擦干净，她想要真正地安抚球员的自尊。”

现年37岁的索洛自2016年奥运会后就再也没有踢过球，目前正在为英国广播公司撰写2019年女足世界杯的报道，担任评论员。

在周二美国对泰国的世界杯首战之前，埃利斯在周一的新闻发布会上被问及索洛的评论。

正如预料的那样，埃利斯在谈到她的前守门员的严厉言辞时，试图采取强硬的态度。

“评论就是评论。”埃利斯说：“听着，我觉得在过去的五年里我做了很多不同的决定，我有做这些决定的过程，我拥有这些过程。在这一点上，重点是这群此时此地的球员。外界的评论是其中的一部分，传达给所有人的信息的一部分是确保关注的焦点在内部，而这正是我们所处的位置。”

埃利斯于2014年接手美国女足，并带领球队获得2015年世界杯冠军。在周二F组对泰国的比赛开始前，这支球队目前排名世界第一。她们还将在小组赛阶段迎战智利和瑞典。