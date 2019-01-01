美国国脚看好切尔西新援：普利西奇能成大事！

法兰克福前锋钱德勒对于普利西奇在斯坦福桥的未来充满了期待，同时他也相信美国足球的发展前景也将越来越好。

法兰克福后卫蒂莫西·钱德勒相信，他的美国国家队队友普利西奇能够在切尔西取得成功。

这位多特攻击手在本周三以5800万英镑(合7300万美元)的身价加盟切尔西，不过他仍会以租借的身份回到威斯特法伦踢完本赛季余下的比赛。

有些人质疑年仅20岁的普利西奇是否已经做好转战英超的准备，但是钱德勒毫不怀疑他的同胞已经准备好在英伦足坛大放异彩。

“普利西奇有能力在最大的舞台上展示自我，”钱德勒在法兰克福的美国之旅开始前告诉够力足球和DAZN。

“但是和其他年轻球员一样，他必须在每场比赛中证明自己，并且一直为此努力。如果他能做到，他肯定能成就大事。”

尽管美国错过了2018年俄罗斯世界杯，但钱德勒还是对美国足球的发展持乐观态度。

“错过世界杯是一个非常不幸的、重大的挫折，”他补充到。

“但我毫不怀疑，美国队一定会东山再起，取得下一届世界杯的参赛资格。美国足球有极大的潜力，有无限的可能性。特别是就球员的发展而言，MLS也在不断进步。大联盟将不仅仅吸纳那些已经巅峰不再的知名球员，也会吸引那些年轻的青训球员在这里开始他们的职业生涯。”

“在过去的五六年间，足球在美国变得越来越重要，这主要归功于克林斯曼。他为美国足球做出了很多贡献，改变了许多事情，并努力使这项运动更受欢迎。他的生活全是关于足球的。我们在国内旅行了很多次，尽可能多地在不同的地方打比赛，并且会组织一些贴近球迷的训练营。”

出生在法兰克福的钱德勒已经在欧洲度过了他的整个足球生涯，但是这位边后卫仍可能会在未来转会MLS。

“我想长期留在德国，但也许我可以在MLS结束我的职业生涯，”这位28岁的球员在最后总结道。