美国传奇门将宣布即将退役 十三载英超岁月毁誉参半

曾在曼联与埃弗顿效力十三个赛季的美国传奇门将霍华德宣布将在本赛季美国职业大联盟结束后，正式结束自己22年的职业生涯。

美国传奇门将蒂姆-霍华德日前通过个人推特宣布，他将会在2019年年底美国大联盟结束后正式结束自己长达22年的职业生涯。

霍华德在推特上这样写道：“我非常期盼2019赛季的开锣，这将会是我职业生涯的最后一年。未来将会有不少情感流露的机会，而我从现在开始会享受在球场上的每一分钟，同时帮助科罗拉多急流全力争胜。”

出道美国纽约地铁之星的霍华德于2003年夏天加盟曼联，当时他被时任曼联主帅弗格森钦定是红魔一号门将的接班人。但由于临场表现不稳定，他的主力门将位置仅过了一个赛季就被卡罗尔抢走。随着范德萨的加盟，霍华德甚至沦为三号门将。

为了获得稳定的出场时间，霍华德选择在2006-07赛季以租借身份加盟埃弗顿。在古迪逊公园球场的首个赛季表现神勇，令他被时任埃弗顿主帅莫耶斯买断。

随后9个赛季，霍华德的一门位置几乎铁打不动，直到15-16赛季后半段被罗布勒斯取代，他才决定在合同到期后结束自己13年的英超闯荡。

在英超留下出场399次，其中133场力保不失的纪录后，现年39岁的霍华德自2016年夏天回流美国后，至今已经为科罗拉多急流联赛出场75次。

自2003年代表美国国家队征战联合会杯以来，霍华德共获得121次国家队出场机会，先后参加了3届世界杯（06、10、14），但由于美国无缘18年世界杯决赛圈，他决定从此退出国家队。