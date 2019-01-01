美国传奇门将宣布即将退役 十三载英超岁月毁誉参半
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美国传奇门将蒂姆-霍华德日前通过个人推特宣布，他将会在2019年年底美国大联盟结束后正式结束自己长达22年的职业生涯。
霍华德在推特上这样写道：“我非常期盼2019赛季的开锣，这将会是我职业生涯的最后一年。未来将会有不少情感流露的机会，而我从现在开始会享受在球场上的每一分钟，同时帮助科罗拉多急流全力争胜。”
出道美国纽约地铁之星的霍华德于2003年夏天加盟曼联，当时他被时任曼联主帅弗格森钦定是红魔一号门将的接班人。但由于临场表现不稳定，他的主力门将位置仅过了一个赛季就被卡罗尔抢走。随着范德萨的加盟，霍华德甚至沦为三号门将。
为了获得稳定的出场时间，霍华德选择在2006-07赛季以租借身份加盟埃弗顿。在古迪逊公园球场的首个赛季表现神勇，令他被时任埃弗顿主帅莫耶斯买断。
随后9个赛季，霍华德的一门位置几乎铁打不动，直到15-16赛季后半段被罗布勒斯取代，他才决定在合同到期后结束自己13年的英超闯荡。
在英超留下出场399次，其中133场力保不失的纪录后，现年39岁的霍华德自2016年夏天回流美国后，至今已经为科罗拉多急流联赛出场75次。
自2003年代表美国国家队征战联合会杯以来，霍华德共获得121次国家队出场机会，先后参加了3届世界杯（06、10、14），但由于美国无缘18年世界杯决赛圈，他决定从此退出国家队。