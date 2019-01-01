美丽的结局 巴洛特利正式加盟马赛

昨晚马赛与尼斯同时发布了一份官方公告，正式宣布了意大利国脚巴洛特利转会的消息。

与主帅维埃拉发生争执，半个赛季颗粒无收，过去两个赛季俱乐部和球迷被视为尼斯宠儿的巴洛特利，在安联里维埃拉球场的旅程终于走到了尽头。

北京时间1月23日晚，法甲两大劲旅马赛与尼斯同时宣布意大利前锋巴洛特利告别了阳光圣地，正式降临韦洛德罗姆球场。

根据法国媒体的披露，28岁的巴洛特利与马赛签下了一份为期半年的短期合同，在这里，“超级马里奥”将会拿到税前400万欧元的年薪以及满足一定条件的多项奖金。在今后的一段时间，他将身披马赛9号球衣，继续在法甲征战。

为了得到巴洛特利，这两家俱乐部进行了长达半个赛季的谈判，最终在老东家过得不开心的巴神成功与球队协商解约，得以自由身转会离开。尽管表面上是自由转会，但依旧有媒体指出，马赛实际上为此付出了200万欧元。

2016年8月，被利物浦弃用的巴洛特利加盟了尼斯，在球队的前两个赛季，这名昔日金童似乎真的长大。不仅没有了许多场外“劣迹”，还在51场联赛中攻入33球，成功帮助沉沦已久的尼斯拿到了欧冠资格。

对于这次分离，尼斯俱乐部官方也发布了一篇“尼斯＆巴洛特利： 美丽的结局”的文章，纪念了这位球队昔日功臣。

原文如下：

今天开始即将分道扬镳，尼斯足球俱乐部感谢马里奥在的两个半赛季。俱乐部和球迷曾热烈的欢迎他加盟。这位前锋也没有让大家失望，恰恰相反，两个赛季他打进了起到决定性作用的43个进球。

在英超和意甲经过了一段艰难的岁月，马里奥在尼斯重生，并向世人展示了他是一位多么伟大的前锋。去年他踢出自己职业生涯里最完美的赛季，同时也重新返回意大利国家队。

在这个时期就已经有了分开的想法。但尼斯和他的前锋巴洛特利决定再继续6个月的共同冒险。鉴于之前的表现，这个终极挑战是值得的。 如果去年夏天最好的决定是再共同走一段路，如今最好的选择则是在相互尊重的前提先，友好的分开。

分别的时刻到了，未来掌握在自己手上，尼斯足球俱乐部只记得他前9号球员那些美好的瞬间： 他那些精彩的进球，他开心的笑容和一起渡过的欢乐时光。