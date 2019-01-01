罚款难挡种族歧视 安东尼奥：应直接扣积分

西汉姆射手坦言自己从未受到种族歧视的影响，但他相信应该有更严厉的处罚来阻止这种不当行为的发生。

近些年，种族歧视在足球世界屡禁不止，甚至愈演愈烈。上周日热刺与切尔西的比赛中，切尔西中场吕迪格就遭到了热刺球迷的侮辱。

一些俱乐部会采取限制这些闹事球迷入场看球的方式，但安东尼奥相信，这样做远远达不到预期的效果。

西汉姆前锋告诉《卫报》：“我觉得英足总和英国职业球员公会以及有关当局应该更尽心地对待这个问题。”

“只惩罚那些人永远不可能阻止事情的发生，唯一的办法就是让俱乐部受到处罚。”

安东尼奥给出了他认为可行的处理意见——惩罚性地扣除俱乐部的积分。

“这种情况如果你扣除积分——不要是罚款，俱乐部愿意缴纳罚款，这没什么问题，他们能转几十亿——站在闹事球迷旁边的其他球迷就会出面去阻止。”

“现在那些人的确受到了影响，但他们还是学猴子叫，还是种族歧视。这只影响了那些人本身。”

“但当这事将要影响俱乐部，所有人就都不会去做了。”

“种族歧视不会影响我。我现在很清楚，种族歧视是因为那些制造歧视的人（而不是因为受害者的原因），这影响不了我的生活。”

“你叫我什么都不会影响我的生活。我还是会回家，给我夫人一个吻，给我孩子们一个拥抱。”