罚丢点球的三名英格兰球员遭到种族歧视 英足总发声明谴责

在欧洲杯决赛罚丢点球后，三名英格兰球员遭到了网络暴力。

在欧洲杯决赛的点球大战中罚丢点球之后，拉什福德、桑乔和萨卡遭到了网络暴力，英足总对这种行为做出了谴责。

在三人射失点球之后的几小时里，他们在社交媒体上遭到辱骂，英足总随后发布声明谴责，他们写道：“我们态度已经非常清楚，这种令人作呕的行为背后的人是不受欢迎的。”

“我们将竭尽所能支持受影响的球员，同时敦促对相关责任人给予最严厉的惩罚。我们将继续尽一切努力消除比赛中的歧视，但我们恳请政府迅速采取行动，制定适当的立法，让这种网暴者的现实生活受到他们在网络上的行为的影响。社交媒体公司需要加大力度，采取问责制和行动，禁止平台上的施暴者，收集可能起诉的证据，让他们的平台免受这种令人发指的行为的困扰。”

在整个欧洲杯的征战中，英格兰球员在每场比赛前都会下跪，表明他们反对种族主义的态度。

在欧洲杯开始之前，英足总已要求球迷不要对球员赛前的下跪行为发出嘘声，同时鼓励球员继续这么做。

与此同时，球员和俱乐部在5月份抵制发起了社交媒体的活动，试图迫使Facebook、Instagram和Twitter等社交媒体就其平台上的种族主义暴力采取行动。