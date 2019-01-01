罚下绅士安切洛蒂 德佬怒喷裁判：只能削土豆皮

这位直言不讳的主席丝毫没有吝啬对裁判和判定标准的批评。

在周三意甲2-2战平亚特兰大的比赛中，主教练卡洛·安切洛蒂被罚下场，随后那不勒斯主席奥雷里奥·德·劳伦蒂斯对裁判发起了猛烈的攻击。

在比赛晚些时候，克雅尔对洛伦特的犯规，但裁判没有给予点球，这让主队非常愤怒。

当那不勒斯在抗议的时候，亚特兰大在球场的另一端通过尤西普·伊利西奇将比分扳平。

点球的判罚已经交给了VAR评估，但是在漫长的等待之后，进球仍然判定有效，这引起了那不勒斯球员和教练组的强烈反应。

在随后的混战中，安切洛蒂和他的助手达维德双双被罚下，而洛伦佐·因西涅也因抗议而被出示黄牌。

赛后，劳伦蒂斯对裁判皮诺·贾科梅利进行了严厉的批评。

“如果没有我们，裁判只能去削土豆皮。”德·劳伦蒂斯告诉意大利天空体育。

“如果有VAR，创造8分钟的额外时间是毫无意义的，因为所发生的只是推搡和喊叫。”

“那个把安切洛蒂这样的人罚出场外的裁判是个什么样的小丑？我们受够了。我们已经厌倦了在这种裁判标准下踢球了。”

德·劳伦蒂斯还把矛头指向了意大利裁判总监马塞洛·尼奇和裁判指定人尼古拉·里佐利。

“我认为里佐利和尼克的工作做得不好，”他补充说。“他们会说，这不是德劳伦蒂斯该说的，但我要说的是，我和其他帮助确保乙级和丙级同时存在的意甲主席一样，有权发表自己的意见。”

“否则，里佐利和尼奇将要对8000万厌倦了这种傲慢和荒唐的意大利人负责。”

“这种足球是疯狂的，我们已经30年没能改变它了。”

“我们已经厌倦了被动地支持裁判，在经济上也是如此。我们不能允许顶级赛事的意甲球队背上3亿欧元的债务，却仍然让这些人参与。”

安切洛蒂也对他的遭遇表示不满，他说:“我认为这是对我的职业精神、我的球员和我的俱乐部的攻击。”

尼古拉·马克西莫维奇和阿卡迪乌斯·米利克在圣保罗球场的进球让那不勒斯领先，雷莫·弗洛勒在伊利西克有争议的进球之前打进了亚特兰大的第一个扳平比分的进球。

这一平局使得亚特兰大在意甲排名第三，落后领头羊尤文图斯5分，那不勒斯因净胜球的劣势排名下降一位，来到了拉齐奥的下面，排名第六。