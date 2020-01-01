罗马珍藏尤文觊觎 新托蒂亮相路坎坷

这位19岁的天才少年因其出众的传射能力被誉为新一代托蒂，但他在罗马的起步之路却并不顺利。

对于罗马青训营中的每一名攻击型中场球员，成长的压力要远比其他俱乐部高。球队传奇托蒂的影响深远，而找到下一个“托蒂”则是罗马俱乐部的重要目标之一。

符合球队期望的最新一位青年才俊是阿莱西奥-里卡尔迪。现年19岁的里卡尔迪盘带能力出众，传球精准，而且还有一脚远射功夫。如此全能的进攻中场，被视为整个意大利最有希望的年轻球员之一。

今年3月份，在够力足球NxGn年度评选中，里卡尔迪跻身前50的行列。不过，这位天才目前只为罗马队在正式比赛中出场过1次，尚未在意甲联赛中制造出什么动静。

其他球队

2001年，在罗马上次夺得意甲冠军之前，里卡尔迪出生在了这座城市。他实际上是在拉齐奥五人制足球队开启自己球员生涯的，8岁时被1982年世界杯冠军队成员、罗马青训总监布鲁诺-孔蒂发掘。

里卡尔迪的天赋在13岁时开始显现，他在参加的赛事中当选最佳球员，帮助球队在决赛中战胜国际米兰。

自那之后，里卡尔迪开始跨年龄段参加比赛，16岁时完成了罗马U19队首秀。他逐渐成为罗马青年队当之无愧的领军人物，2018/19赛季至今共完成22粒进球，为队友送出13次助攻。

2018年，里卡尔迪还以队长身份率领意大利U17队杀入欧洲U17锦标赛决赛。遗憾的是，意大利在决赛点球大战中负于橙衣军团荷兰。此后，里卡尔迪进入意大利U19队，出场21次贡献9球。

在俱乐部层面，里卡尔迪2018年夏天出彩的发挥以及青年欧冠联赛中的强势数据，为他赢得了一个升入罗马一线队的机会。在2019年冬歇期之前，里卡尔迪连续两场意甲联赛进入替补席。2019年1月，里卡尔迪在意大利杯比赛中完成了自己罗马一线队的首秀。

赛后，里卡尔迪依旧非常激动。“作为罗马人，这个时刻让人动情。能够坐在替补席上我已经非常激动了，上场比赛更是加深了这种感觉。”

当赛季余下的比赛中，里卡尔迪成为罗马替补席上的常客，但是罗马当时的主帅拉涅利并没有再次将他替换上场。

去年夏天，罗马更换主帅，丰塞卡上任。对于在青年队比赛中表现优异的里卡尔迪来说，这并不是一个好消息，他在球队的地位甚至进一步下滑。

丰塞卡任下，里卡尔迪仅仅两次进入替补席。此外，他参加一线队训练也仅仅是因为罗马在备战新冠疫情后的比赛。

如此一来，里卡尔迪转会走人的可能性越来越大。一向喜欢引进年轻球员的尤文图斯对他颇为关注，曾计划在鲁加尼的交易中加入里卡尔迪。很明显，老妇人将会继续关注里卡尔迪的发展。除此之外，一些意甲小俱乐部也表示希望加入这场争夺，他们能够承诺里卡尔迪一线队的出场机会。

此时此刻，里卡尔迪更想做的是专注于自身发展。无论是在中场还是在前锋身后，他都能自如地发挥。最近几个赛季被视为更传统的中场球员后，他一直在努力提高自己的防守能力。无论他接下来在哪支球队效力，“新托蒂”的标签在近期不会消去，而这位小将目前缺少的只是展示自己的舞台而已。