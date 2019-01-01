罗马：比赛官员承认斯莫林的打脸点球是误判

裁判在第95分钟判了一个有争议的点球，导致罗马被迫以平局收场。

罗马透露，比赛官员承认他们在最后时刻判罚的点球是一个错误。

门兴格拉德巴赫从一个争议性判罚中受益，施廷德尔在第95分钟的点球帮助客队1-1打平。

在尼科洛·扎尼奥罗的首开纪录后，罗马似乎准备全取三分，球在禁区内击中后卫克里斯·斯莫林的脸，但裁判威利·科勒姆指向点球点，判定这名从曼联租借过来的后卫在禁区内手球犯规。

赛后，罗马在推特上愤怒地写道：“比赛结束后，罗马管理层与比赛官员进行了谈话，他们承认判罚点球是个错误。我们尊重并感谢他们的真诚诚实，现在我们专注于下一场比赛。”

这一结果使得罗马以5分排在J组的首位，领先伊斯坦布尔BB和沃尔夫斯贝格1分，领先门兴格拉德巴赫3分。

“很难接受这样的决定。”罗马主教练丰塞卡告诉意大利天空体育：“所有的球员都崩溃了。我们面对德甲领头羊，尽管困难重重，但我们始终控制着比赛。这真的很难接受，我们应该得到一个不同的结果。”

罗马前锋哲科补充说：“这是一个严重的错误，不可能发生在这个级别。它改变了结果，整个比赛，整个小组。现在我们还有三场比赛，任何事情都有可能发生。今天的胜利会让一切变得更容易。我只是不理解裁判，他太确信自己是对的，但我看到球打中斯莫林的脸。当我在电视上看到重播时，真是难以置信。裁判一直坚称那是点球，我告诉他那是他的脸，不是手。你可以看到斯莫林脸上被球击中的痕迹。你不能在第95分钟的时候给这样的点球。这是不可接受的。我们在下半场没有制造威胁，我们在这里丢了两分。我们现在对此无能为力，只能向前看。”

赛后，斯莫林本人也在社交媒体上表达了他对这一决定的怀疑。