罗马总监承认有意托比：最好明天就能签下他

这位经验丰富的后卫最近几周一直与转会意大利联系在一起，他可能会以相对低廉的价格离开热刺。

罗马主教练吉安卢卡·佩特拉奇证实俱乐部有兴趣签下托特纳姆后卫托比·奥尔德维尔德，但坚称他们没有利用弗兰科·巴尔迪尼作为谈判的中间人。

上周有报道称，巴尔迪尼正在伦敦与阿尔德维尔德商谈转会事宜。巴尔迪尼曾在2013年至2015年间担任罗马足球总监，并在热刺担任技术总监。

这位比利时中卫长期以来一直与离开伦敦的传闻联系在一起，甚至错过了2017-18赛季的漫长赛季，有传言称他将离开俱乐部。

然而，这并没有发生，奥尔德维雷德在热刺上赛季的欧冠决赛中发挥了关键作用，除了一场欧冠比赛外，他参加了所有的欧战比赛。

据报道，这名30岁的球员只有2500万英镑(3200万美元)的相对较低的释放条款，罗马可能在未来几天与之会面。

当被问及巴尔迪尼最近的伦敦之行和奥尔德韦尔德的收购条款时，彼得拉奇说:“巴尔迪尼对我们来说是一个资源。

“我意识到奥尔德韦尔德有一个释放条款，但是巴尔迪尼和热刺的经理们关系很好，他在那里工作了很多年，能够帮助罗马签下奥尔德韦尔德。”

“如果你想说巴尔迪尼代表我们谈判，那是不正确的。我想要清楚的是，他支持罗马，在奥尔德维雷德的这个事件里，他的想法是帮助我们节省一些钱。如果我们明天能签下他而不用付解雇费，我们会很高兴的。”

“我不喜欢谈论具体的球员，但是很明显随着马尔卡诺和科斯塔斯·马诺拉斯的出售，我们需要两名中后卫，这是我们的首要任务。我们正在几个方面展开工作，对我们打算做什么有明确的想法。”

罗马总监也被问及最近关于扎尼奥罗和弗洛伦齐获得转会许可的传闻，他否认了这一说法。

彼得拉奇说:“我们所说的每一个字都被编成一个宏大的故事，这是不对的。我理解你的观点，但我从来没有把放他在市场上。”

“我也不能排除任何可能性，因为没有人认为尤文图斯会卖掉齐达内，但是他们做到了。我能说的是，现在扎尼奥罗不在市场上。我们评估一切，但也很清楚。”

“至于弗洛伦齐，他是罗马的队长，我从来没有把他放在转会市场上。如果有工作机会，我们会对其进行评估，但我从来没有给任何人打电话说他有空。”