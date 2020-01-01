罗马希望与曼联就斯莫林达成永久交易

意甲豪门的体育主管佩特拉齐承认在意大利首都的那些人会很乐意留下这名英格兰国脚。

罗马仍然对从曼联永久买下斯莫林充满希望，但是俱乐部的体育主管佩特拉奇说任何未来的决定都将由英格兰国脚来决定。

这位30岁的后卫在完成了一个赛季的租借后在意大利给人留下了深刻的印象。

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在老特拉福德以破纪录的转会费签下哈里·马奎尔后，斯莫林的出场顺位有所下降，但他让自己面对了一项新的挑战。

他走出了自己的舒适区，前往意甲，但他也看到了这个勇敢的决定得到了回报。

他在罗马的表现是如此的稳定，以至于许多在曼彻斯特的人开始质疑为什么他会被允许离开。

然而，他现在的俱乐部希望能从他的持续存在中受益，因为佩特拉齐渴望在夏天与曼联达成另一项协议。

他说：“有这个机会。”

“球员将选择怎么做。如果他真的愿意，我们会很高兴让他永远和我们在一起。”

“我们对斯莫林很满意，他知道这一点。我们和曼联的关系很好，我们和这家俱乐部的感情很好。”

斯莫林本赛季在各项赛事中出场21次。他热爱罗马和意大利的生活方式。

“斯莫林发现自己在罗马非常平静，生活舒适，并已恢复到很高的水平。”

“他参加了一门意大利语课程，以提高对这门语言的掌握能力。这让我很高兴，因为这表明这个男孩很聪明。”

“技术上他很强壮。我认为对于一个体育主管来说，了解一些球员是如何取得好成绩是很重要的。我认为这一举措是可行的，我很高兴结果证明我是对的。”

佩特拉齐在2019年夏天将斯莫林确定为罗马的首要目标时发挥了主导作用，他很高兴看到自己对斯莫林的信任得到了证实。

他补充道：“我的特点是选择那些有决心和渴望做好的人。”

“斯莫林想要展示他的力量。我的目标是让人们踢得更好，在他们周围创造和谐氛围。他需要这个。”

“我一直在寻找一个有侵略性的中后卫来支持一个像曼奇尼这样的年轻人。斯莫林完美符合我的足球理念，帮助曼奇尼快速成长的完美人选。”

“斯莫林是一个严肃而专业的人，一个好人。”

斯莫林在曼联的合同将持续到2022年，红魔可以选择将合同延长12个月。