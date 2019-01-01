罗马尼奥利：伊瓜因是世界上最好的射手

这位阿根廷国脚受到了在AC米兰的前任队长的赞扬，尽管他在圣西罗的时候并没有表现出最好的状态。

伊瓜因可能在AC米兰表现不佳，但是他的前红黑军团队友罗马尼奥利相信切尔西的前锋是世界上最好的射手。

伊瓜因在意甲联赛上半赛季打入6球，但他在这15场比赛中的表现却经常受到批评。

这名31岁的前锋上个月从意大利转会到英格兰，此前切尔西与他的母队尤文图斯达成租借协议，而米兰在同意从热那亚引进皮亚特克后，将其放走。

在切尔西的前两场比赛中，伊瓜因都没有进球，但在周六对阵哈德斯菲尔德城的比赛中，伊瓜因在5:0获胜的比赛中梅开二度，这让他看起来很是犀利。

米兰队长罗马尼奥利承认他很难过看到前皇家马德里和那不勒斯前锋离开圣西罗，称他是一位顶级前锋。

“我仍然认为他是世界上最好的前锋。”这名后卫说。

“我很抱歉他决定离开，但我们尊重他的决定。他是我的一个朋友，如果这么做能让他高兴，那我就可以接受。”

“现在我们有了其他球员，他们不会让我们后悔他的离开。”

他提到的另一名球员是皮亚特克，这位波兰前锋在米兰有一个非常好的开始，在各项比赛中打入三粒进球。

“我们喜欢他(皮亚泰克)在这里，我们希望他每场至少能进一个球。”他补充道。

“我们希望赢得更多的比赛，这样我们就能进入欧冠联赛。”

“皮亚特克对于比赛的欲望和渴望给我留下了深刻的印象。你可以看到他想要展示他的全部能力，这是很重要的。他很年轻，走在正确的道路上。”

伊瓜因和切尔西将在周日回到比赛，届时，他们将前往伊蒂哈德球场挑战领头羊曼城。