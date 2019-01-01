罗马尼亚后卫马尼亚女友因看台斗殴事件入院

当地警方正在调查周一晚上在马努齐球场0-0战平法国队后的丑陋场面。

罗马尼亚21岁以下国家队队员克里斯蒂安·马尼娅的女友因周一晚上在切塞纳与法国队的欧洲杯比赛后发生的争吵事件而入院治疗。

在马努齐球场的比赛以一分未得结束，这场平局确保了两支球队都能进入半决赛。

然而，在终场哨声响起后不久，看台上爆发了一场打斗，当时球员马尼亚正试图接近他的女友，而后者在混乱中被撞倒在地，嘴唇流血。

罗马尼亚队的一名发言人向够力足球证实:“比赛结束时发生了一起事故。”

克里斯蒂安·马尼亚正要去找女朋友，突然有人把她推开，想和他合影。他女朋友的哥哥想帮助她，但是被一个不知名的袭击者打了一拳。

马尼亚的女友在事故中被撞倒，脸部受伤。

“她立即被送往医院，但很快就出院了，现在没事了。”

“马尼亚根本没有参与打斗。”

“警方正在调查这起事件，目前他们正在寻找殴打马尼亚女友弟弟的人。”

这一事件破坏了本届世界杯欢乐的气氛，罗马尼亚获得了作为C组头名晋级所需的积分。

事实上，大约1万名罗马尼亚球迷出席了周四晚上在马努齐球场进行的比赛，庆祝他们的球队即将在半决赛中对阵卫冕冠军德国队。

传奇人物哈吉也参加了比赛，主要是因为他的儿子伊阿尼斯再次成为米雷尔·拉多伊所在球队的进攻主力。在上周圣马力诺的揭幕战中，罗马尼亚4-1大胜克罗地亚，然后周五在切塞纳4-2大败英格兰。

罗马尼亚凭借他们出色的净胜球优势击败法国队，夺得小组第一，而法国队也晋级四强，他们将迎战A组头名西班牙队。

两场半决赛的获胜者将于周日的乌迪内举行最后的决胜局。