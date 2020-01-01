罗霍暂离曼联 短期租借回归拉普拉塔大学生

这名阿根廷国脚后卫在索尔斯克亚手下并没有找回比赛状态，只得以租借形式回归老东家。

在曼联很难踢上比赛的马科斯·罗霍以短期租借的形式离开了老特拉福德球场，回到了自己职业生涯初期的老东家拉普拉塔大学生俱乐部。

在最近一段时间以来，这位29岁的后卫就一直在寻求离队，而现在他终于如愿以偿，以租借的形式回到了自己的祖国。

其实早在2019年的夏天，罗霍就曾接近离开曼联加盟埃弗顿，不过由于红魔执意改变一些交易条件，这一转会最终泡汤，这也让阿根廷人不得不在本赛季再次担任红魔的替补球员。

其他球队

在索尔斯克亚手下，罗霍的出场次数比穆里尼奥时期进一步下滑，在2019- 2020赛季他只出场了9次。而他最近一次的出场，还要追溯到11月中旬。

面对如此困境，这一次罗霍终于如愿以偿转会成功，他的人生轨迹又回到了最初的起点。目前拉普拉塔大学生已经在自己的社交媒体上宣布自己已经与曼联达成了协议，并表示：“你总是会回到令自己快乐的地方，因为这种归属感能使你变得更强。你和我们家人的梦想实现了，我们再次相逢。拉普拉塔大学生欢迎你，感谢你能回归，马科斯，我们打衷心欢迎你！

此前曼联主帅索尔斯克亚曾暗示罗霍不会在一月份离开老特拉福德，因为他的合同要到2021年夏天才会到期。

当被问及是否希望达成交易时，挪威人表示:“我不这么认为。罗霍受伤了，他一直在努力恢复健康。现在看起来不会达成交易，不会达成。”

在罗霍看起来仍然是红魔计划中一员的情况下，他参加了周三在阿提哈德球场的进行的曼市德比战。他在客场比赛中占据了一个位置，并见证了索尔斯克亚的球队1-0的胜利——尽管这并不足以让他们进入决赛。这似乎是罗霍对曼联球迷的告别，现在他已经与拉普拉塔大学生达成了加盟协议。

在2008年至2011年期间，他曾为大学生队出场43次，之后转会至俄罗斯巨人莫斯科斯巴达克，开启了自己的首次欧洲之旅。