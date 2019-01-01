罗西直言不讳：伊布回归不能解决米兰的问题

一名传奇前锋说，虽然让瑞典人回到圣西罗可能会让球迷兴奋，但他不会解决俱乐部的长期问题。

根据罗西的说法，伊布并不能解决米兰的问题。

这名前瑞典前锋在美国职业足球大联盟中效力于洛杉矶银河队并取得了巨大成功，人们一直将他与重返意甲联系在一起，尽管他已经38岁了，但仍然被认为是一名让球迷兴奋的球员。

前米兰前锋罗西却认为不应该对伊布重返圣西罗而太兴奋，他在著名的红黑军团踢了两个赛季之后转会去到了巴黎圣日耳曼。

“我不知道他是否会回来，”罗西对米兰体育报说。“他是一个有着非凡职业生涯的球员，但他不能解决米兰的问题。

“他们在一个洞上补了一块，但水是从其他很多洞里流出来的。他不会是对未来有用的投资，但只对未来6个月有用。那又有什么用呢？是的，他可以给球队带来一些东西，但是米兰有很多问题。”

事实上，红黑军团目前在意甲联赛中仅排名第14位，在本赛季的前11场比赛中，他们输了6场比赛，只进了11个球。尽管本赛季开局糟糕，罗西认为俱乐部太快抛弃了主教练马尔科·詹保罗，后者在10月份被解雇，取而代之的是斯特凡诺·皮奥里。

“我不是米兰的经理，但我相信重建球队是困难的，”他说。“詹保罗是一个勇敢的选择，但是你必须给他时间来表达他的想法。现在他们必须带领球队走向一个体面的位置，并为未来打下基础。”

米兰周日将面临一个艰难的挑战，他们将客场挑战卫冕冠军尤文图斯，这是伊布拉希莫维奇的另一支老东家，这是他们在意甲的最后一场比赛，而在国际比赛日之后，他们将在主场迎战排名第七的冠军联赛球队那不勒斯。