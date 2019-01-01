罗纳尔多效应：C罗为尤文这个品牌带去了些什么

葡萄牙人在球场上又度过了美好的一年，在Goal50上排名第四，但他的影响力可以说更加令人印象深刻。

当谈到上周末对阵AC米兰的比赛中C罗被替换下场时，维埃拉说：“在尤文图斯，俱乐部才是真正的明星。”

只是，那不是真的，对吗？罗纳尔多比尤文图斯更伟大。或者说，至少CR7这个品牌是这样的。这就是斑马军团签下他的原因。

这就是为什么他在被保罗·迪巴拉换下后直接冲进球员通道后，俱乐部没有处罚他的原因。

没有制裁。也没有道歉。罗纳尔多在Instagram上的唯一回应是：“一场艰难的比赛，一场重要的胜利。”

对于尤文来说，他们更关心的是主教练萨里在赛后提到的膝盖问题。毕竟，他们需要罗纳尔多保持健康。他们需要他在任何时候都是可见的，无论是在场上还是场下。他们需要他来赢得比赛，吸引新的球迷。

事实上，基耶利尼对罗纳尔多去年即将前往都灵的消息的反应就很能说明问题。

“我们很兴奋，”当这位前锋从皇家马德里转会1.12亿欧元(1.01亿英镑/ 1.3亿美元)的消息首次传出时，俱乐部队长兴奋地说。

“我们都期待着与他合作；俱乐部的每个部分：球员、教练、董事、市场经理……”

作为一个拥有经济学和商学学位，以及工商管理硕士学位的人，基耶利尼显然立刻就意识到，这是一个不仅仅基于体育因素的转会操作。

C罗可能是金球奖的卫冕者，但就连俱乐部主席安德里亚·阿涅利后来也承认，这笔交易是他的管理期间，首次因为潜在的经济利益的考虑而签下的球员。

毕竟，对于为一个已经33岁的前锋提供3.4亿欧元(合2.93亿英镑/ 3.75亿美元)的整体方案(包括费用、工资和税收)的决定，又作何解释呢？

“罗纳尔多效应”是决定性的。

“自2010年阿涅利接管以来，尤文图斯一直在增长，但他们知道,为了在欧洲层面上成为一个顶级俱乐部，他们必须在意甲之外扩大他们的吸引力。”《意大利足球的结束》的作者告诉够力足球。

“尤文图斯正努力将自己定位在像皇家马德里、巴塞罗那、曼联这样拥有全球吸引力和巨额预算的俱乐部之列。”

“要与这些俱乐部竞争，你需要有一个强大的阵容，但同时也要有在社交媒体上拥有大量粉丝的重要球员。”

“实力与知名度相结合，能使俱乐部增加收入。”

“因此，罗纳尔多是尤文实现这两个目标的完美签约。”

到目前为止，葡萄牙人在这两个方面都没有让人失望。

在2月年满34岁的C罗在他意甲的首秀赛季就被提名为意甲联赛最有价值球员，在尤文夺得意甲冠军的过程中攻入21球，此外而他也扛起斑马军团在对阵马德里竞技的冠军联赛四分之一决赛的第二回合中上演了史诗般的帽子戏法。

尽管如此，这位五次金球奖得主和2019年Goal50排名中第四的球员在球场外的影响力可以说更大。

这当然更直接。

在他转会到都灵的24小时内，也就是7月10日到11日之间，尤文的各个社交媒体账户被超过220万名粉丝关注。

毫不奇怪，社交媒体在过去17个月里仍在持续增长。

尤文在Instagram上的粉丝数量从980万飙升至3350万，而他们在YouTube上的粉丝数量增长了三倍多(73万到233万)。

老妇人在Facebook上的账号增加了750万粉丝，仅在其意大利推特账户上就增加了170万粉丝。他们在去年9月开通了一个葡萄牙Twitter账户，这显然也不是巧合。

也许最重要的是，尤文图斯在新浪微博(相当于中国的Facebook)上的粉丝从20万增加到233万。

这就是罗纳尔多对尤文如此重要的原因——他的全球知名度。

他是世界上在Instagram上最受关注的人，这意味着他是世界上最有名的面孔。

这一点意义重大，因为上周末，洛根·保罗(Logan Paul)和KSI这两位视频博主在洛杉矶斯台普斯中心(Staples Center)的一场职业拳击比赛中碰面，争夺YouTube的拳击冠军腰带。

正如阿涅利在尤文2019年股东大会上所说，体育的定义正在改变。

“娱乐领域的新活动越来越多，比如电子竞技，”斑马军团主席说。“这些都是需要考虑的事情。”

“数字化活动对我们来说是战略性的——它是保持全球维度的基础。千禧一代和Z一代对我们很重要，我们必须抓住市场机遇。”

很明显，在这个有影响力的时代，尤文图斯签下了最有影响力的球员。

因此，罗纳尔多转会尤文图斯为俱乐部打开了新的大门，同时也为俱乐部打开了新的市场。

当然，在罗纳尔多到来之前，尤文图斯一直在努力提升他们的品牌。

“尤文知道他们不能在意大利足球的舞台上再有任何经济上的增长。”贝里纳佐解释道。

“在冠军联赛中，一个能容纳4万人的体育场是非常小的，你也不可能再提高票价。甚至上个赛季的价格上涨也遭到了抗议。”

“电视转播权是由意甲管理的，由于意甲联赛在国际上不如西甲联赛或英超联赛有吸引力，因此很难提高。”

“利润的分配也使得尤文无法像他们的英国对手一样从转播权上赚到那么多钱。”

“所以，从各方面考虑，俱乐部只能在国际水平上进行商业发展。要做到这一点，你需要一个像克里斯蒂亚诺•罗纳尔多这样的全球偶像，他在北美和亚洲促成新交易方面非常有用。”

“当然，尤文已经采取了一些行动来吸引其他市场。

“他们改变了自己的标识，让它更现代。这个赛季，他们也改变了从前传统的黑白条纹，因为美国人把这样的球衣与裁判和仲裁联系在一起。”

“这个赛季他们在下午3点踢了更多的比赛，这样他们的比赛可以在亚洲合理的时间段中被观看。”

“他们所做的一切都是为了给俱乐部带来国际吸引力。”

它正在发生作用。尤文的品牌从未像现在这样吸引投资者。

今年1月，斑马军团与他们的装备制造商阿迪达斯签署了一份新的、经过改进的7年赞助协议，价值3.57亿欧元(3.08亿英镑/ 3.95亿美元)，是之前协议的两倍。

然后，就在上个月，俱乐部宣布延长与球衣胸前赞助商Jeep的合作关系。

新协议价值4200万欧元(3620万英镑/ 4640万美元)；而之前旧的赞助合约价值“只有”1700万欧元(1460万英镑/ 1880万美元)。

尤文的新伙伴关系更让人感兴趣。以科乐美(Konami)为例。

当罗纳尔多转会到都灵的消息传出时，这家日本娱乐集团已经在与尤文进行谈判，以获得在他们的电子游戏《实况足球》中独家使用这家俱乐部的权利。

“这对我们来说是一件好事，”科乐美的品牌和业务发展高级总监乔纳斯·利加德(Jonas Lygaard)告诉够力足球。“我们已经告诉俱乐部我们很愿意与他们合作，因为这样做我们可以看到很多好处。”

“罗纳尔多的加入给我们带来了更多的曝光率和重要性。”

尤文显然也从罗纳尔多的加盟中受益良多。这并不是说斑马军团就没有了其他问题。

贝利纳佐透露：“罗纳尔多每年要花费尤文8500万欧元(7300万英镑/ 9400万美元)的工资、税收和摊销费(俱乐部承诺在之后四年中每年支付这位前锋合同中的转会费)。”

“通过球衣销售来为他自己买单的想法是无稽之谈，但他已在销售经营方面带来了巨大的推动，并帮助他们将球衣赞助和供应商协议的价值提高了一倍。”

“门票销售收入也增加到了7000万欧元，这显然要归功于他的出现。”

“所以，罗纳尔多效应是真实的。所有人都能看到。”

“尤文图斯的问题是，在早期阶段，你可以看到成本的增加，而不仅仅是收入。”

“很明显，在罗纳尔多加盟尤文的第一年结束时，他们经历了4000万欧元的损失，尽管俱乐部在转会市场上获得了超过1.5亿欧元的资本收益。”

“这是与工资账单相关的支出不平衡的迹象，而在冠军联赛四分之一决赛中被阿贾克斯淘汰更是加剧了这种不平衡，这让俱乐部损失了2000万至3000万欧元。”

“因此，这强调了他们从签下罗纳尔多中获得的所有商业收益中，在欧洲赛场上进入最后阶段的重要性对尤文图斯来说仍然是非常重要的，因为他们不能从意大利的比赛中获得同样的收益。”

“这就是为什么阿涅利大力推动扩大欧洲赛事、建立超级联赛、举办更多比赛、为顶级俱乐部创造更多收入的一体化赛事的原因。

“英国俱乐部不需要它，是因为他们背后有英超联赛的力量，而巴塞罗那和皇家马德里已经巨大的品牌，但尤文有点像拜仁慕尼黑，同样都是不再能在他们各自的联赛里继续增长。”

“因此，他们需要一个更强大、更富有的欧洲竞争对手。”

因此，罗纳尔多对尤文来说只是一种手段。阿涅利的最终目标是超级联赛。或者，至少从2024年开始，一个彻底改头换面的锦标赛。

在那之前，尤文的战略将是从商业和体育的角度最大限度地利用罗纳尔多。

他的到来使都灵成为了一个对顶级球员更有吸引力的目的地，就像今夏炙手可热的荷兰后卫德里赫特的到来所强调的那样。

正如阿涅利之前所说的，他们现在已经到达了一个新的位置——可以在25岁签下下一个罗纳尔多，而不是等到33岁。

贝利纳佐说：“罗纳尔多只是尤文迈出了的第一步，他是一笔顶级签约。以后还会有更多。”

“尽管尤文去年出现了财政赤字，但他们最近获准了3亿欧元的融资。”

这是阿涅利时代的第二次增资。之前一次是2011年，当时的数字超过了1.2亿欧元。因此，对意大利市场而言，这3亿欧元的最新融资数字令人难以置信。

“很明显，这将为一个更激进的营销策略提供资金，同时也会为一个更激进的转会市场提供资金，这将带来更多像罗纳尔多这样的重要冠军球员。”

“然而，这样的支出将会被一些球员的出售所抵消，正如我们在夏天所看到的，这说起来容易做起来难。”

“尤文在最近一个窗口中没有卖出几名顶级球员。因此，他们要处理5亿欧元的球员工资并去摊销的劳动力成本。”

“你无法承受这样的成本。所以，尤文需要尽快卖掉一些高薪球员。”

罗纳尔多最终可能成为被出售的球员之一。很明显，现在还不会。起码在实现他的目标冠军联赛之前并不会。

贝利纳佐解释说：“他们最终可能会让他去中国这样的地方，因为罗纳尔多在那里引起了很多兴趣并且有很多球迷。这对每个人来说都是一个很好的转会。”

“最重要的是，通过签下罗纳尔多，尤文已经走上了一条你不能轻易放弃的道路。这是一个你无法逆转的过程。”

“尤文必须继续成长，他们必须继续赢球。两者是相互联系的。罗纳尔多现在是这两家俱乐部成功的关键。”

这笔转会并不仅仅是尤文图斯最终征服欧洲的浪漫梦想的一部分。这是占领世界的精明营销策略的一部分。

因此，你不需要一个工商管理硕士学位就能马上意识到这一点。