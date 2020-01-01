罗纳尔多从来没想过离开巴萨 当年早已达成新合同

这名传奇的巴西前锋声称他本想继续留在诺坎普，但是他在西班牙最长的一段时间是在皇家马德里。

巴西传奇球星罗纳尔多透露，在1997年，他从未想过要离开巴塞罗那，在加盟国际米兰之前，他与巴萨达成了一份新合同。

前巴萨主席加斯珀特在2018年接受够力足球采访时表示，当时他并没有打算出售罗纳尔多，但他的转会创下了1950万英镑的世界纪录。

这个故事现在得到了证实，罗纳尔多本人也承认，他本想花更多的时间和红蓝军团在一起。

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罗纳尔多对意大利DAZN说：“我在赛季结束时签了一份续约合同，我随巴西国家队离开了。”

“五天后，他们打电话告诉我，我不能继续续约了。它从来不在我手里。我想留下来。我本想留下来的，但这不是我能决定的。”

不幸的是，在诺坎普，罗纳尔多的命运并没有改变，他在皇马度过了自己职业生涯中最高效的一段时间。

2002年，白衣军团从国际米兰签下了他，并将他加入了由弗洛伦蒂诺·佩雷斯组建的群星璀璨的银河战舰阵容。

尽管他之前效力过巴萨，但这位两届世界杯冠军在皇家马德里的177场比赛中打进了104球。

罗纳尔多谈到他在皇马的时光：“我和罗伯托·卡洛斯一起为巴西踢球，他告诉了我皇马代表的一切，还有他在皇马的经历。这件事深深地印在我的脑海里，几年后我想亲眼看看。”

“我来到马德里，这里比罗伯托告诉我的还要壮观，比我想象的还要壮观。这是皇马。期望很大，压力也很大。当然，也有世界上最好的球员。”

“人们对‘银河战舰’有很多期待。最后，我们提供了很多表演技巧，我们是成功的一代，改变了足球的经营方式。”

“从那以后，每家俱乐部都赚了更多的钱，球员也卖得更好。这是足球新时代的重大变化。”

“然而，我无法告诉你哪个版本的我是最好的。当然，我喜欢所有的版本。”

“我喜欢踢足球，我喜欢足球。在我的整个职业生涯中，我都尽力做到最好。”