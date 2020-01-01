罗杰斯：麦迪逊在一月以及未来都将留在莱斯特

蓝狐队的老板透露，俱乐部正试图用一份新合同将皇权球场的中场球星捆绑在一起。

莱斯特主帅布伦丹·罗杰斯已经排除了在一月份出售詹姆斯·麦迪逊的可能性，据报道曼联对这名球员很感兴趣。

麦迪森目前正在皇权球场享受着另一个美好的赛季，帮助蓝狐与利物浦和曼城队竞争英超榜首。

这位23岁的球员在23场比赛中打入9球，在此过程中，他还入选了加雷斯·索斯盖特的英格兰国家队。

据报道曼联正在密切关注麦迪逊的进展，并打算在这个月对他进行报价。

索尔斯克亚将在冬季转会市场上补强他的中场阵容，因为伤病危机使得麦克托米内和博格巴都将继续缺席比赛。

然而，罗杰斯坚持认为麦迪逊在可预见的未来仍将留在莱斯特，这位中场核心目前正与俱乐部就续约进行谈判。

"没有卖掉这名球员的压力，也不需要卖出，"罗杰斯在新闻发布会上表示。“詹姆斯是一名非常有天赋的球员，他将在明年一月甚至更长的时间留在这里。”

“他是一名球员，我们渴望留在这里，并在未来几年的旅程中帮助我们。”

“詹姆斯和他的经纪人正在和俱乐部谈话，这些事情需要时间。”

近年来，莱斯特已经输给了红魔一笔宝贵的财富，哈里·马奎尔在8月份完成了8000万英镑(1.05亿英镑)的转会，加盟了老特拉福德。

罗杰斯坚持认为麦迪逊不会跟随他的英格兰队友去到曼彻斯特，而蓝狐希望继续增加他的阵容，而不是批准球员的离开。

“如果可以的话，我们想要增加阵容，”他补充道。“这一切都归结于可用性。”

“我们有一支非常强大的队伍，其中很多都是年轻球员。我们想，但是如果我们不能，我们将继续我们现有的阵容，并期待在夏天加强。”

这位前凯尔特人主帅是在周三晚上对阵阿斯顿维拉的比赛前说这番话的。

莱斯特城可能会在决赛中遭遇曼联，而索尔斯克亚的球队将在周二晚上的半决赛中迎战劲敌曼城。