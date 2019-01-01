罗杰斯评论麦迪逊的赌场事件：他知道他错了

这位22岁的球员必须从他的争议时刻中吸取教训。他曾在英格兰1-2落后捷克的比赛中被人看到出现在一家赌场中。

布伦丹·罗杰斯为莱斯特的中场球员詹姆斯·麦迪森辩护，后者在上周英格兰输给捷克的欧洲杯预选赛中被拍到出现在赌场。

麦迪森曾入选三狮军团，给了他国家队处子秀的机会，但他不得不因病退出，回到了自己的祖国。

但是当加雷斯·索斯盖特的球队在布拉格1-2输掉比赛时，麦迪森被发现在一家赌场的牌桌旁，这引发了英国媒体的批评。

索斯盖特警告麦迪森，作为一名英格兰球员，他应该更小心地避免引起负面的注意，他说“你和你的私生活会受到了不同的关注”。

尽管如此，罗杰斯还是对这位22岁的球员表示了支持，并相信他会从这次经历中吸取教训。

罗杰斯对记者说:“那个孩子去了国家队，他生病了。对他来说，离开营地是最好的选择。”

“也许他这辈子会做出更好的决定，但他还是一个人去了赌场，在牌桌旁看了下半场。”

“现在他的眼界开阔了。他事后才知道他犯了一个错误。”

麦迪逊被前莱斯特和利物浦前锋科利莫尔称为“辣哥”，他这样评价这位前诺维奇球员:“我还听说他非常非常自信，‘如果他是巧克力，他会吃掉自己’。”

但是罗杰斯认为麦迪森在事件发生后受到了不公平的对待，他说他对麦迪森的态度和工作效率没有任何抱怨。

“我看到过很多有关他的傲慢和心态的故事，但那些故事完全是假的。”罗杰斯继续说。

“他渴望为英格兰踢球，但他觉得自己没有资格。这真的很不公平，他是一个真正的好男孩，他充满激情，每天都在练习，他的梦想是代表英格兰。”

“他知道在莱斯特踢得好，这将给他一个很好的机会。因此他会继续战斗的。”

周六，蓝狐将在英超联赛对阵伯恩利队，而罗杰斯的球队目前排名第四。