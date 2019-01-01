罗杰斯讲述：冈崎慎司告别莱斯特

日本国脚决定不再与狐狸的续约，并且正在寻找一个没有英超那么激烈对抗的联赛。

莱斯特主帅罗杰斯表示，冈崎慎司决定离开莱斯特城。在面对职业生涯的最后阶段，他希望比赛节奏能够稍微慢一点。

在王权球场效力四年之后，日本国脚真正成为了球迷们的心头好。但是，33岁的他希望能换一个不那么竞争激烈的足球环境。

罗杰斯说他不确定冈崎是否已经选择好下一个俱乐部，但对他的职业精神和诸多风险都交口称赞。

“在他职业生涯的这个阶段，我们尊重他的一员。他现年33岁，在这里一直是一位出色的员工。”罗杰斯告诉 LeicestershireLive 。

“因为莱斯特城的经历，他现在已经闻名世界。但是他需要上场机会，回到前场做前锋。

“他正处于职业生涯的后期阶段。从外界来看，你可以看到他的真诚、场上能力和为人品质。但实际上只有当你与他一起工作时，你才发现他是一个明星。

“他总是做好自己的工作，不过分张扬，随时准备好为你效力。”

过去冈崎在德国的斯图加特和美因茨效力过，人们认为他的下一站可能会在南欧，去意甲或西甲联赛。

无论他的下一站是哪里，他都渴望能获得更具攻击性的位置，而不是像现在在莱斯特那样出于战术布置而上场。他本该是一个彻头彻尾的前锋。

罗杰斯说：“作为一名前锋，你总是因为自己的进球数而被人指点。”

“在这里，他作为第三名中场球员打得更多，他可以将中场和杰米（瓦迪）之间的比赛联系起来。

“他在球场上也很会施压，在前场制造压力。然而，他对自己的优势和作用的定位是前锋。不幸的是，这里的机会有限。但我认为他很希望去一个新的国家进行尝试。

“他很诚实，每天他都很努力。他总是充满活力，保持微笑。”