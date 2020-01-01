罗杰斯：斯特林并非为钱离开利物浦 去曼城是为提升自己

这位英格兰国脚从安菲尔德转投了阿提哈德，但他的前教练坚称他的举动并非为了钱。

拉希姆·斯特林的前主教练布伦丹·罗杰斯表示，自己的这位爱徒离开利物浦加盟曼城从来都不是为了钱。

这位英格兰国脚在2015年从默西塞德郡加盟了曼城，转会费达到了4900万英镑，打破了当时英格兰球员的转会费纪录。

当看到这位20岁的天才球员离开自家俱乐部加盟曼城时，红军球迷们很伤心，要知道斯特林在之前的129场比赛中总共为利物浦打进了23粒进球并送出了25次助攻，看起来他已经准备好成为一名世界级球员了。

其他球队

罗杰斯认为，这位在牙买加出生的英格兰球星离开利物浦是出于足球方面的考虑，而不是因为曼城提供了更高的年薪与待遇。

这位莱斯特城现任主帅告诉《利物浦回声报》：“对斯特林来说，离队从来都不是钱的问题。”

“如果是为了钱，他大可以选择留在利物浦。斯特林只是想要充分兑现自己的天赋。”

看看曼城的比赛，如果斯特林不在场上，情况就完全不一样。这是对斯特林能力的最好证明。

“在那个时候，斯特林有机会去那个拥有众多顶级球星的曼城，他在那里得到了成长，并成为了一名胜利者，他在比赛中已经充分地展现了这一点。”

“我看了瓜迪奥拉球队的比赛，如果斯特林不在场上，那么情况就不一样了。这是对一位年轻英国球员能力的最好证明。”

“我喜欢斯特林的地方在于，作为一位年轻球员，他知道自己想成为什么样的球员，那就是成为世界最佳之一。这就是斯特林与众不同的地方，很多英国球员并没有他这样的雄心壮志，而现在他已经实现了自己的目标。”

斯特林在瓜迪奥拉手下成长迅速，在2017-18赛季，他在各项赛事中打进了23粒进球，而上一个赛季，他也为球队贡献了25粒进球。

不过，尽管这位英格兰国脚在本赛季的开局阶段状态火热，但他却在2020年陷入了低迷期，截至目前一球未进，主帅瓜迪奥拉暗示是伤病影响到了他上升的势头。

而在最近一次的Instagram问答环节中，斯特林并没有排除在将来重返利物浦的可能性。

“我还会回到利物浦吗？说实话，我爱利物浦。不过我不想太纠结，利物浦一直都在我心中，这支球队在我的成长过程中贡献了很多，所以……”

在英超因新型冠状病毒疫情爆发而停摆的情况下，斯特林想要打破自己的2020年进球荒并不容易，至少要到4月30日之后，他才能再次为曼城披挂上阵。