罗杰斯：收到两份报价 远不及我们对马奎尔的估值

莱斯特城主帅透露俱乐部已经拒绝了两份对马奎尔的报价，这名后卫被认为是曼联的目标。

布伦丹·罗杰斯周二表示，莱斯特城已经拒绝了两份对传闻中的曼联和曼城目标哈里·马奎尔的报价。

英格兰国脚马奎尔被认为受到两家曼彻斯特俱乐部的兴趣，曼联在一年前穆里尼奥执教时期就与这名26岁的球员联系在一起。

当时双方并没有达成协议，这名后卫于2018年9月和莱斯特城签署了一份为期五年的新合同。

然而，据说曼联已经重新燃起了他们的兴趣，莱斯特城主帅罗杰斯在周二透露，他的俱乐部已经拒绝了两份对蓝狐价值8000万英镑(9900万美元)的球员的报价。

在马奎尔在季前赛对阵斯肯索普联队的友谊赛中出场45分钟后，莱斯特水星报发表一段罗杰斯的采访：“这真的很简单，我们对此很放松。哈里是一名顶级球员。当然，他已经吸引了两家俱乐部的兴趣，但他们的出价远远不能满足俱乐部的估价。哈里对此很放松——我们很放松。我必须补充一点，他非常聪明，因为我有很多次遇到过类似的情况，这对球员来说很难，但他是一个特殊的人。”

马奎尔于2017年从赫尔城加盟莱斯特城，为蓝狐出场76次，攻入5球。

在莱斯特的这段时间里，他也为英格兰国家队出场20次，其中包括在2018年俄罗斯世界杯英格兰进入四强的过程中扮演的重要角色。

有报道称马奎尔已经通知莱斯特城他想离开，尽管罗杰斯不愿对这些言论发表评论，但他承认他看到了与他的球员联系在一起的俱乐部的吸引力。

“任何与我和球员的谈话都是私人的。”他补充道：“如果像曼城或曼联这样的球队感兴趣，我理解他们的吸引力。我们很放松，因为在估值达到之前，还没有做出决定。”

莱斯特将在周六迎战切尔滕纳姆，俱乐部将继续进行季前准备。