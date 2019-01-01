罗杰斯：拉什福德真可爱 一碰就倒地了

这位英格兰国脚罚进点球，为主队锁定了一场险胜。

布伦丹·罗杰斯表示，一个“站不住脚”的点球决定使得曼联在战胜莱斯特城的比赛中全取三分。

蓝狐主教练对拉什福德在禁区内与瑟云聚对抗后倒地表示不满。

这位英格兰国脚在比赛的第8分钟被瑟云聚犯规，这位21岁的球员在老特拉福德球场的观众面前罚进点球。曼联在前四场联赛中已经错失了两个点球，但这次拉什福德没有犯错，打进了本场比赛唯一的进球。

但是莱斯特城主帅罗杰斯认为判罚点球的决定对土耳其后卫瑟云聚来说太过严厉，瑟云聚似乎把曼联前锋挤在了身后。

“马库斯很可爱，他很聪明，他在等待身体接触。”罗杰斯在输球后告诉记者：“有一点接触，他就得到了点球。”

“这是常有的事。”他继续说：“当你来到大球场时，这种情况有时会发生。这是一个站不住脚的点球——很严厉，但我认为是（站不住脚的）。”

本赛季到目前为止，瑟云聚在莱斯特城的表现给人留下了深刻的印象，罗杰斯解释说这位23岁的球员将会从错误中吸取教训。

这名土耳其国脚取代了哈利·马奎尔成为莱斯特城后防的核心，并与后防搭档埃文斯建立了良好的关系，俱乐部在前五场联赛中只丢了四个球。

“我认为对于年轻的卡格拉（瑟云聚）来说，当你有真正聪明的球员时，他会学会有一点点耐心。”罗杰斯说：“我们有犯错误的年轻球员。他在哈利（马奎尔）的带领下踢得很好，我认为他今天很有统治力，踢得很好。但这就是它（比赛）的本质。这支球队中有很多年轻球员会犯错误，所以我们会帮助他们克服这些错误，我们会确保他们对下一场比赛充满信心。”

曼联凭借着这场胜利进入到联赛前四，而莱斯特城的开局不败纪录就此终结。