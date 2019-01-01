罗杰斯带领莱斯特和瓦尔迪上升到新高度

虽然他们在拉涅利的带领下赢得了2016年的英超冠军，但蓝狐和他们的当家前锋球星比以往任何时候都踢得更有效率。

当布伦丹·罗杰斯2月份加盟莱斯特城的时候，专家们担心瓦尔迪会不适合新教练的以控球为中心的哲学。

十个月过去了，瓦迪已经打进了23个英超进球，比其他任何球员都多。事实证明，我们低估了这两人的战术适应性。

听起来似乎难以置信，现在的瓦迪比在2015-16赛季的莱切斯特更出色，跑动更敏捷，压制更聪明，得分更频繁。他以14场比赛13粒进球高居2019 -20赛季射手榜——这样的进球率将使他在本赛季末突破35粒进球——并帮助莱斯特打出一波七连胜——比在拉涅利的童话赛季所得到的分都多。

然而，似乎瓦尔迪和罗杰斯是一对奇怪的组合。这名前英格兰前锋以前在防守反击方面表现出色，特别是高压防守时。但在罗杰斯的战术指导下，一切都变了。瓦尔迪是一个不同的球员——比之前更加细致入微，更加完美——多亏了莱斯特主帅在进攻腹地在没有失去爆发力的情况下限制了他的一些野性本能。

主要的改变是让瓦迪保持高位，穿过中路，而不是无休止地追逐球，这样既能节省体力，又能让他呆在球场上最危险的地方。罗杰斯已经告诉他“更多的在走廊和中心”和“保持在最后一道线上”。

主教练在莱斯特城设置了高压系统；他们的铲球次数(21.6次)比任何一家英超俱乐部都多。这意味着瓦尔迪自己的压迫可以有所精简。

罗杰斯说:“现在球队的动作更加同步了，他可以做短时间的压制……当他这么做时，他不用担心自己所受到的压制。”

莱斯特城新的紧逼陷阱也为瓦迪创造了更多一对一的机会，而不是防守反击体系。通过在前场赢得球权和快速前进，垂直反击就像克洛普的利物浦一样。

正如罗杰斯在4月份所说：“我们在训练中所做的就是让球离他更近，以便更好地为他服务。”

之前的功臣之一马赫雷斯早已离开，但在他的位置上是两个创造性的组织者，他们在罗杰斯4-1-4-1阵型的顶端协同工作；詹姆斯·麦迪逊和尤利·蒂勒曼斯一直都希望用直传球来策应瓦尔迪，他们在10号空间交叉换位，就像我们在曼城百分赛季里看到的德布劳内和大卫·席尔瓦那样灵活。

瓦尔迪大部分时间都呆在两个中后卫之间，在短时间的冲刺中保持活力，作为集体的一员而不是一个人进行压迫，从一个开阔空间中受益，以及从蒂勒曼斯和麦迪逊频繁的传球中得到帮助。

32岁的瓦尔迪出色的状态是多种微妙的战术调整的结果。他的转变可以说是最好的证据，证明罗杰斯是一个出色的教练，他可以——而且很快就会——在比赛的最高层工作。

但是罗杰斯在莱斯特的成功远远超过了瓦尔迪。他的球队目前拥有联盟中最好的防守记录，只丢了9个球，进攻记录仅次于曼城。主教练的高压策略再一次解释了原因。

利用边锋来压制10号空间，然后让边后卫利用边路留下的空隙，莱斯特城疯狂的4-1-4-1是关于控球并在进攻区域迅速抢回球权的。控球本身就说明了问题，这是罗杰斯整个职业生涯的延续，但即使是他的利物浦球队——由路易斯·苏亚雷斯领导的——也没有像这样的压制。

从频繁的战术犯规杀出一个反击，到突然出现的压迫陷阱，让瓦尔迪以身作则当然有帮助，但在比赛计划中最重要的个人是被低估的威尔弗里德·恩迪迪。

尼日利亚人在英超联赛中的铲断和拦截的次数最多，分别为65次和39次。

这也很有帮助，罗杰斯有幸有一对——除了利物浦——在英超甚至欧洲都是无与伦比的边后卫。里卡多·佩雷拉是一个完全的右后卫，在英超联赛的抢断中排名第二，仅次于恩迪迪，本·齐尔维尔也紧随其后。他们的创造力——本赛季在联赛中7个进球和助攻——增加了罗杰斯球队的进攻多样性，给了瓦尔迪更多的机会。

这并不是说瓦尔迪的进球数一定和创造机会有关。事实上，他高达37%的转化率在一定程度上解释了为什么莱斯特目前比他们的“预期目标”(xG)高出11.58个球。根据understat.com网站的数据，莱斯特城比预期多赢了9.26分，比预期多了6.18个进球。

有时候，xG的数据显示，莱斯特的表现比实际结果要差，因此，表现优秀者可能会回归到平均水平，但莱斯特的情况并非如此。相反，那些通常会进球的封堵和经常容易打偏的进球告诉我们一个简单的事实：罗杰斯的战术天才部分地解释了莱斯特的出色赛季，但他们也有许多杰出的个人球员。

瓦尔迪可以说是十年来英超最佳球员，但他只是其中之一。