罗杰斯：凯恩虽好 但不会用瓦尔迪来换

这名蓝狐前锋的技术对他的教练很有吸引力，罗杰斯更喜欢他而不是英格兰队长。

莱斯特城主教练布伦丹·罗杰斯认为哈里·凯恩是一名神奇的球员，但他坚持不会用杰米·瓦尔迪交换热刺球星。

在过去的五年里，凯恩和瓦尔迪都是英超联赛其中两位最优秀的前锋。

在26岁的时候，已经升任英格兰队长的凯恩似乎已经解决了所有关于他是英格兰最好的中锋的争论。

但是在周六莱斯特城和托特纳姆热刺的比赛之前，蓝狐主教练罗杰斯强调32岁的瓦尔迪的天赋使他更喜欢他的球员而不是凯恩。

“哈里是一名顶尖的球员，但我不会拿杰米来交换。”罗杰斯告诉记者：“我和杰米密切合作已经有一段时间了，在足球界没有多少人愿意用他来交换。他在推进比赛和阅读比赛方面有着不可思议的技巧，在战术上他是如此的优秀。他有那种饥渴、那种渴望、那种愿望、那种从后赶上的速度，然后得分。我喜欢那种前锋。在这个水平上，在世界上竞争最激烈的联赛中，他与世界上最优秀的前锋比肩，我很幸运拥有他。”

罗杰斯承认他的部分选择是基于他喜欢的比赛风格，而不同的体系可能会导致其他人选择凯恩。

但是罗杰斯很清楚，他相信瓦尔迪是联盟中最好的前锋之一。

罗杰斯说：“哈里喜欢回撤，参与到比赛的组织和连接中来。我喜欢一名真正能从背后突破的前锋，他有那样的速度。这是你的偏好，也是你必须要做的事情。毫无疑问，杰米在这里的纪录表明，他就是这么强。我认为他和哈里比肩是没有问题的。他们是两名不同的前锋，有着不同的品质，但他们都是本联盟最高水平的球员，都有着惊人的进球纪录。”

不管更喜欢哪个球员，罗杰斯都认为凯恩在过去5年里的成长使他成为足球界最优秀的球员之一。

“哈里和杰米很不一样。”罗杰斯说：“我回想起五年前的一场比赛，当时我是利物浦的主教练，哈里当时还在热刺的替补席上，所以他这些年取得的进步是辉煌的。他进的那些球——他已经成为托特纳姆热刺和他的国家队真正的王牌。”