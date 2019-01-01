罗斯：转会传言不尽真实 我已无需证明自己

这位热刺后卫并不担心他在俱乐部的未来，他觉得自己没有什么需要证明的。

丹尼·罗斯决心把夏季转会传闻抛诸脑后，并强调关于他在托特纳姆热刺的情况并不是所有的传闻都是真的。

尽管最近几个月与离开热刺联系在一起，这位英格兰国脚已经在本赛季有了一个良好的开端，这似乎是毛里西奥·波切蒂诺近期计划的关键。

虽然罗斯被允许转会并缺席了托特纳姆热刺的亚洲季前赛，但他仍然留在热刺，并试图把注意力集中在积极的方面。

罗斯说：“这并不难，事情就是这样。并不是所有夏天公布的消息都是真实的，我想将来我会对所有发生的事情发表自己的看法，但我现在不想把注意力集中在消极的事情上。”

“我很高兴与被出售联系在一起，也很高兴我已经为托特纳姆热刺踢了本赛季前四场比赛，也为英格兰踢了本赛季的第一场比赛。我不能说谎，我很高兴，但我只想说夏天写的一切都不完全是真的。”

尽管长期前景仍有疑问，但罗斯坚信，他的过去说明了一切，他的教练们也相信他。

“我不需要向任何人证明自己，”他说：“我在俱乐部层面有一个了解我的主教练。看看上个赛季，我参加了欧冠四分之一决赛、半决赛和决赛。所以我有一个信任我的主教练。你看看国家队，我有一个只要我能上场就会选我的教练。他完全相信我，我非常感激。我很幸运俱乐部和国家队的教练都相信我。我觉得自己没有任何东西需要向任何人证明，我觉得这些年来我已经做了足够多的事情来证明自己的价值。”