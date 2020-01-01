罗斯：穆里尼奥没有给我和其他人一样的机会

这位边后卫已经加盟纽卡斯尔，他坚称在葡萄牙人的执教下他不会是热刺阵容的常客。

丹尼·罗斯声称若泽·穆里尼奥在热刺没有给他和其他后卫一样的机会，这就是为什么他选择在一月份离开俱乐部。

罗斯是赛季初波切蒂诺首发阵容中的一员，但他发现自从11月穆里尼奥被选中接替阿根廷人后，他的上场时间就受到了限制。

穆里尼奥只给了罗斯5次出场机会，他更倾向于让本·戴维斯和扬·维尔通亨来顶替这位英格兰左后卫。

其他球队

这名29岁的球员最终在1月30日加盟纽卡斯尔，他的租借合同将持续到本赛季结束，因为他对圣诞节期间缺少上场时间感到失望。

罗斯说他很想在穆里尼奥在热刺的改革中扮演一个角色，但是他很快意识到他不会有同样的机会来证明自己。

“我确实觉得我没有得到和其他后卫线球员一样多的机会。”这名后卫告诉BBC广播5台。

“我确实想为他踢球。我知道在穆里尼奥加盟一个月后，我将永远不会上场。知道自己上不了场还要去训练是很困难的。”

“虽然没有奏效，但我们对他和他在俱乐部所做的一切表示了充分的尊重。他接手的时候，球队落后切尔西12分，现在是4分。”

“我必须说实话，我认为我要继续踢球。”

罗斯也谈到了他自2017年膝盖手术后的挣扎，承认他低估了恢复到以前水平的难度。

“我很想成为三年前我做得很好的那个球员。”他说：“我以为受伤后我会回来成为那个球员，但我突然醒悟了。”

罗斯现在将尽自己最大的努力帮助纽卡斯尔在英超联赛中跻身前十，他的目标是在加雷斯·索斯盖特的英格兰队中赢得一个位置，参加今年夏天的欧洲杯。

“我每周都有机会上场。”他说：“我想再次踢足球——随着夏天的欧洲杯的到来，我想把自己放在转会窗口。”

“如果我去纽卡斯尔并且表现得很好，他们可能会认为我达到了预期。但如果我表现不好，他们可能会认为热刺让我离开是正确的。我对此很有信心，但我对自己的能力很有信心，我知道我会做得很好的。”