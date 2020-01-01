罗斯期待热刺挑战足总杯：穆帅到哪里都能捧杯

托特纳姆的后卫正在准备与米德尔斯堡的第三轮重赛，并支持这名久经考验的教练赢得期待已久的冠军。

丹尼·罗斯说，无论去哪里，穆里尼奥都会赢得奖杯。葡萄牙人也希望热刺能成为2020年足总杯的有力挑战者。

热刺在这场赛事的第一场比赛中就被绊倒了，他们将在周二与米德尔斯堡进行足总杯第三轮的重赛。

如果能在北伦敦击败英冠对手，热刺将继续追求这一重要奖杯，而他们下一轮的对手则是南安普顿。

人们 预计穆里尼奥将优先考虑国内杯赛的荣誉，这位前切尔西和曼联主帅在之前的淘汰赛中表现令人钦佩。

他的履历里满是奖杯，他被任命为波切蒂诺的继任者，希望为热刺带来期待已久的成功。

罗斯相信这名56岁的教练将会结束过往的陪跑生涯，但是他说托特纳姆的心态并没有改变，尽管前主教练波切蒂诺曾经说过英超和欧冠是唯一的“真正的奖杯”。

“我不确定毛里西奥真的把联赛和冠军联赛放在了首位。”罗斯说。

“不管我们和谁交手，毛里西奥都想赢。不管他派出哪个队，他都完全相信这个队能赢。”

“对现在的教练来说也没有什么不同。他一直是个常胜将军。他所到之处都能赢得奖杯，这是事实。”

“无论在对阵米德尔斯堡的比赛中派出怎样的队伍，他都希望能够赢得比赛，很明显他对足总杯很有兴趣。”

“前四名现在更难了，但当穆里尼奥接手时我们落后了12分，现在我们只落后3分了。我们可能会退步，但我们已经证明了可以缩小差距。”

热刺的“退步”发生在他们的最后一场英超联赛中，0-1输给了排名第一的利物浦。

穆里尼奥的球队在那场比赛里也有他们的机会，罗斯希望在接下来的几场重要的比赛中取得积极的进展。

这位英格兰国家队的左后卫补充道：“这是我们在圣诞节期间表现得最好的一次。每个人都觉得我们不够冷静，没有抓住机会。”

“最让人痛心的是，这只是一个掷界外球时注意力不够集中的例子。我们成功地控制了他们世界级的锋线三人。”

热刺在遏制萨拉赫、马内和罗菲尔米诺方面做得还不错，后者打进了本场比赛唯一一个进球，让热刺保持在积分榜第八的位置，比前四落后9分。