罗德里留不住 马竞欲用扎卡取而代之

马德里竞技正在寻找阿森纳中场格拉尼特·扎卡，如果罗德里加盟曼城的话，他们不会浪费时间去寻找替代者。

马德里竞技正在寻找阿森纳中场格拉尼特·扎卡，如果罗德里加盟曼城的话，他们不会浪费时间去寻找替代者。

罗德里预计将以6200万英镑的价格加盟英超冠军球队，曼城正在寻找老将费尔南迪尼奥的替代者。

马德里竞技面临着替换这名22岁中场球员的艰巨任务，但迭戈·西蒙尼选择了阿森纳球员格拉尼特·扎卡作为他希望填补罗德里离开后留下的空缺的球员。

扎卡已经在北伦敦呆了三年，出场134次，打入11球，但在又一个令人失望的赛季之后，他们错过了欧冠资格和欧联杯的冠军，这名26岁的球员可能很想转会到万达大都会球场。

阿森纳被认为非常渴望留住这名中场球员，因为主教练乌奈·埃梅里将扎卡视为他的关键人物之一。扎卡目前与枪手的合同还有四年。

对于马德里竞技来说，他的身价可能并不便宜，因为阿森纳在2016年已经为扎卡支付了3500万英镑。然而，随着罗德里和安托万·格里兹曼的转会，马竞将拥有可观的转会预算，因为他们想要与皇马和巴塞罗那竞争。

另一方面，阿森纳在欧冠失利后的转会费减少了，因此可能会被说服卖掉扎卡来为他们自己的转会费目标筹集资金。

扎卡之前说过他不打算在这个夏天离开酋长球场，所以看看会发生什么将会很有趣。这名瑞士中场也与今夏早些时候转会到国际米兰联系在一起。