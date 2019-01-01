罗德里：曼城被VAR气死了 但这不是我们的借口

这位蓝军中场在德比比赛中看到了更多对英超冠军不利的判罚，但他希望他们能做出积极的回应。

曼城中场罗德里承认，在看到更多的VAR判罚对他们不利后，蓝月亮感到“很郁闷”，但英超卫冕冠军渴望避免借口。

在过去的12个月里，先进技术的引进并没有给瓜迪奥拉带来多少好处。

令人心碎的欧冠出局在2018-19赛季上演，而宝贵的积分在当前的赛季中已经滑落。

曼城在周六与曼联的德比战中被判罚了两个点球，在红魔得到了一粒点球后，蓝月亮却因为弗雷德的手球得到点球判罚。

夏季签下的罗德里也看到了蓝月亮在与利物浦的关键碰撞后沮丧的离开安菲尔德，他承认那些在伊提哈德球场的人现在感觉不太好。

西班牙人在1-2输给劲敌曼联后说:“我们被它击败了，但是对我们来说(谈论它)没有意义。”

“我们必须继续战斗，不要专注于这些事情。”

“这是别人的工作，我们不能尖叫。有些决策可以改变比赛，而VAR是用来做出决策的(正确的)。这不是我们的借口。”

在瓜迪奥拉的带领下，曼城曾蝉联英超冠军。尽管落后榜首的利物浦14分，但曼城坚称他们不会认输。

罗德里表示曼城的三连冠的可能性依然存在，但是他也急于指出蓝军还有很多东西需要争取，他们将继续在各个方面追逐更多的奖杯。

他补充道:“我会告诉球迷们继续支持我们，因为我们今年还有其他的事情要做，其他的奖杯去争取。”

“英超就是这样，我们必须身体力行地把球队的状态找回来，因为我们现在有点低落。事情并没有像我们希望的那样发展，我们也有很多伤病。”

“这很困难，但我们必须战斗到最后。这个赛季一开始就很艰难。我们还有其他的奖杯，其他有趣的目标。”

曼城将在2019- 2020赛季继续留在欧洲冠军联赛中，同时他们也在努力捍卫他们上赛季获得的联赛杯和足总杯的奖杯，这是他们历史性的国内三冠王的一部分。