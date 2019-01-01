罗德里：我的体格足够应付英超

西班牙中场身材魁梧，他说他已经准备好带领曼城在国内三冠王的基础上更进一步。

曼城破纪录的签约者罗德里·埃尔南德斯表示，在离开马德里竞技后，他有足够的能力应付英超联赛的要求。

有人担心这名中场球员在十几岁的时候就因为他的体型离开了马竞，但是他在这几年的成长已经结束了他不能在身体上融合的说法。

在西蒙尼的带领下，在从比利亚雷亚尔回归马德里竞技后，这位23岁的球员只在马竞一线队踢了一个赛季。

“唯一的事实是，我后来才有了新的发展。”他说：“我不像我的队友那样成熟。那是一两年后的事了，所以我在16、17岁的时候并不高大强壮，但我决定转会的原因有很多。我很高兴，因为如果那一刻我没有转会到比利亚雷亚尔，我可能就不会在这里了。”

“足球正在改变。当然，在英超联赛中，球员们的身体素质越来越好。在我踢球的位置上拥有这样的体格对我来说是件好事。球队能得到的其中一件事就是更多的体能训练。我们有很多伟大或渺小的球员。你永远不知道这是好是坏，但拥有一组球员的混合总是好的。你不只是踢得好才能赢球，你需要更多的东西，这就是为什么球队正在改变他们的理念。几年前我就注意到，如果我想在曼彻斯特踢得足够好，我必须同时成为一名防守和进攻球员。”

罗德里在今年夏天早些时候完成7000万欧元的转会之前，一直是曼城在中场的首要目标，因为他们正在寻找一个长期的替代者来代替费尔南迪尼奥，罗德里说他已经非常熟悉瓜迪奥拉的战术和体系。

他说:“我看英超的豪门，曼城是最多的。我喜欢他们踢球的方式。我认为他们是英超联赛中唯一一支踢得与众不同、展现出另一种足球风格的球队。”