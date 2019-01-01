首秀进球比肩传奇 罗德里戈：别拿我和罗纳尔多比

在他的俱乐部处子秀进球后，这位巴西少年很快强调他不想和这位足球传奇对比。

在周三对阵奥萨苏纳的比赛中，上演皇家马德里处子秀的罗德里戈·戈斯打入一球。

18岁的罗德里戈成为继巴西传奇罗纳尔多之后皇马在西甲联赛的处子进球最快的球员，他替补出场帮助球队2-0获胜。

这位少年仅出场93秒就进球了，而罗纳尔多在2002年对阵阿拉维斯的比赛中出场62秒后即进球。

但是罗德里戈没有兴趣与罗纳尔多相比，他被认为是历史上最出色的前锋之一。

“我不想和罗纳尔多做任何比较，因为他是足球历史上最好的球员之一，也是我的国家最好的球员之一。”他告诉记者：“至于进球，我控制得很好，我知道从那以后一切都会顺利的。我必须证明我有能力在这里踢球。”

在处子秀进球后，罗德里戈说这是一个梦想成真的时刻，同时赞扬了齐达内教练。

“主教练知道他在做什么，他每天都和我谈话，告诉我要继续努力。”这位前桑托斯前锋说：“我在皇马，我不在乎我是在劳尔手下为卡斯蒂亚效力，还是为一线队效力。皇家马德里总是有出色的球员，所以所有这些荣誉都是可以期待的。我很高兴。齐达内传递了真正的冷静和信任，我想这就是为什么事情进展得这么顺利。我激动得说不出话来，自从我加盟皇家马德里，在伯纳乌球场听见球迷们一起高喊我的名字的时候，我就一直梦想着这一刻……我太高兴了。”

与此同时，维尼休斯也很高兴能够进球，这是自2月份以来他第一次为皇马进球。

“球员们都知道我很努力，没有什么比在德比前进球更好的了。”他在俱乐部网站上说：“我很荣幸能和罗伯托·卡洛斯交谈，我很高兴他向我表示祝贺。我很高兴在伯纳乌再次进球。我很兴奋，因为自从我受伤之后，我发现很难再打比赛了，我在比赛中表现不好。我不像上个赛季那么开心，这对我来说是一个巨大的负担。当我进球的时候我很开心。”

凭借这场胜利，皇马以1分优势力压马德里竞技升上西甲榜首，两队将在本周六上演德比战。