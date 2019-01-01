罗德里已通知马竞离队 曼城处于追逐杆位

这名22岁的球员想为瓜迪奥拉效力，但有消息称拜仁慕尼黑仍在试图改变他的想法。

曼城希望能够最终促成马德里竞技中场罗德里的转会，而后者也已经表达了离开这家西班牙俱乐部的决定。

早在2018-19赛季结束之前，22岁的罗德里就已经成为曼城的首选中场目标，英超冠军甚至就个人条款达成了初步协议，使他们有资格能够在赛季结束时支付他7000万欧元(6300万英镑/ 7800万美元)的买断条款。

然而，马竞方面的一致努力试图延长他的合同，并提出买断条款，这有可能使得球员转会曼城失败，马竞的消息人士告诉够力足球称，球员曾认真考虑将自己的未来交付给马德里俱乐部。

但罗德里最近决定今年夏天离开，并在周一通知了床单军团他的选择。据信他的首选是前往伊蒂哈德为瓜迪奥拉效力，尽管有消息称曼城并不是唯一对其感兴趣的俱乐部。

英格兰球队被认为处于签下他的领先地位，因为他们现在只需要将他的解约金存入西班牙联赛，并就个人条款方面结束谈判。

但拜仁慕尼黑、巴塞罗那和巴黎圣日耳曼也在最近几周对这名球员表现出了不同程度的兴趣，同时他也在考虑自己的未来，而与这名球员关系密切的消息人士表示，还有一家俱乐部仍在竞购中。

据信，拜仁最有可能在未来数小时和数天内签下罗德里。这家德国俱乐部的体育总监哈桑·萨利哈米季奇(Hasan Salihamidzic) 5月份在马德里会见了罗德里的经纪人巴勃罗·巴克利罗(Pablo Barquero)。

马茨·胡梅尔斯预计中的离开多特蒙德可能需要马丁内斯改打中卫，为罗德里腾出中场的空缺。

曼城意识到，一些同样处于优势的转会曾在过去失败过，因此他们正努力触发这一条款，并尽快敲定有关肖像权和奖金结构的谈判。

有消息称，如果他转会到曼彻斯特，周薪将超过10万英镑，外加绩效奖金。