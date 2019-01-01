罗布森：博格巴季前赛表现显示了他关心曼联

红魔传奇人物对这位法国球星周六的表现印象深刻，索尔斯克亚的球队以一场胜利开始了季前赛。

曼联球星布莱恩·罗布森赞扬了保罗·博格巴在周六2:0战胜珀斯光荣比赛中的表现，他相信这位法国球星的表现表明，在转会传闻不断的情况下，他仍然关心俱乐部。

在最初被安排为替补球员后，博格巴在西澳大利亚打了整个下半场，并以一记即兴弹传助攻马库斯·拉什福德打入第一球。

虽然在比赛的最后时刻差点被替换下场，但在队友卢克·肖因为轻微的腿筋受伤而被替换下场后，博格巴坚持到了比赛结束。

博格巴在珀斯一直是万众瞩目的焦点，并没有因为外界对他在老特拉福德未来的猜测阻止他在周四的公开训练中拥抱曼联球迷。

在周六晚上万众瞩目的情况下，罗布森相信博格巴在奥普图斯球场的表现传达了一个明确的信息。

“难怪球迷们会说‘请留下’，因为上半场有点像赛季的第一场比赛……有点没有开始的迹象。”罗布森说。

“当奥莱下半场让另一拨球员上场后，一切似乎都焕然一新，我们踢得比以前快得多，我认为博格巴就是最好的例子。”

“他没有失去球权，控制了比赛，让前锋进入比赛，他们做出了回应。保罗是一个伟大的球员，这就是我们在这个足球俱乐部想要的那种类型的球员。”

“对我来说，保罗在对阵珀斯的比赛中表明了他对球队的关心，他想成为一名真正的顶级球员，他通过自己的表现证明了这一点。”

在到达澳大利亚之前，博格巴的经纪人拉伊奥拉声称他正在为这名法国球星的转会做准备。

红魔主帅索尔斯克亚随后做出了回击，声称没有对这名中场球员有过报价。

博格巴似乎陷入了一场转会拉锯战中，罗布森敦促他决定自己的未来。

“球员受经纪人的影响太大，而不是自己做决定。”罗布森告诉《旗帜晚报》。

“好吧，你可能想要一些建议，关于你要签什么合同，什么时候转会。但你是你自己，你可以展示在自己的职业生涯中想走的路。”

“我不认为很多球员会这么做。他们总是听取经纪人的建议。”

“球员们应该好好照照镜子，从自己的足球生涯中获得他们想要的东西。”

博格巴将在周三为曼联出场更多时间，届时他们将在珀斯迎战利兹联队。