罗布森劝诫博格巴无视经纪人影响：要做你自己

罗布森希望这名法国国脚能够专注于他在老特拉福德的职业生涯，不要理会转会传闻。

曼联名宿布莱恩·罗布森希望保罗·博格巴能够在最近的离队转会传闻中认真对待。

法国国脚已经和夏天离开老特拉福德联系在一起，他承认现在是时候“在其他地方迎接新的挑战”了。

谈到博格巴的未来，博格巴的经纪人米诺·拉伊奥拉总是直言不讳，尽管有传闻说博格巴将回到尤文图斯或者可能转会到西班牙豪门皇家马德里，罗布森还是希望博格巴能够保持专注。

三年前加盟曼联的博格巴在红魔2-0战胜珀斯后坚称“没有必要”谈论自己的未来，尽管关于转会的报道铺天盖地。

然而，罗布森相信26岁的他应该是自己命运的唯一主人，外界的流言蜚语不会影响他的决定。

“球员受经纪人的影响太大，而不是自己做决定。”罗布森说。

“好吧，你可能想要一些建议，关于你要签什么合同，什么时候转会。但你是你自己，你可以展示你想在自己的职业生涯中走的路。”

“我不认为很多球员会这么做。他们总是听取经纪人的建议。”

“显然经纪人希望球员转会，因为他们能从中赚钱。”

“球员们应该照照镜子好好看看自己，从自己的足球生涯中获得他们想要的东西。”

曼联主帅索尔斯克亚正在全力配合博格巴在新赛季之前的计划，他们希望在去年令人失望的第六名之后重返前四甚至更高的位置。

红魔将在8月11日与切尔西的比赛中拉开英超联赛的序幕，尽管博格巴是否会在老特拉福德首发还有待时间的检验。