罗宾逊：若有人能得到最好的贝尔 那就是穆里尼奥

前托特纳姆热刺门将希望看到威尔士国脚回到北伦敦进行转会谈判。

前托特纳姆热刺门将保罗·罗宾逊说，若泽·穆里尼奥是让加雷斯·贝尔发挥出最好水平的最佳选择，他说这位威尔士人回到北伦敦可能会“点燃”热刺。

热刺将欢迎这位30岁的前锋回到他们的名单中，特别是在可以预见的未来，作为当家球星的前锋哈里·凯恩因为腿筋问题而被排除在大名单之外。

罗宾逊希望热刺能和贝尔达成交易，前托特纳姆热刺门将告诉《Football Insider》：“我很乐意看到这样的事情发生。”

“我认为如果有人能从贝尔身上得到最好的东西，那就是穆里尼奥。”

“（热刺）失去了克里斯蒂安·埃里克森，失去了一点创造力，失去了他在过去几个赛季所带来的优势，我认为像加雷斯·贝尔这样的签约会再次点燃这个地方。这真的会给球迷一个巨大的鼓舞。”

埃里克森似乎注定要在转会最后期限之前转会到意甲豪门国际米兰。

贝尔将有助于弥补他创造力的损失，而罗宾逊对涉及丹麦中场的转会风波拖了这么久感到失望。

他补充道：“说实话，我认为整个克里斯蒂安·埃里克森事件从头到尾都处理得很糟糕。

“到目前为止，克里斯蒂安·埃里克森还在徘徊，没有表现，只是扮演一个小角色，他没有得到很多钱——这可能是他们失策的一件事。”

“我不认为穆里尼奥可以批评这个时机，因为它总是会到来的。”