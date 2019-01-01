罗宾逊：热刺应在夏窗到期前买掉埃里克森

前英格兰国脚认为热刺应该趁机大赚一笔，因为丹麦攻击型中场不会与热刺续约。

克里斯蒂安·埃里克森的合同将在2019-20赛季结束后到期，前托特纳姆门将保罗·罗宾逊认为俱乐部现在应该卖掉他，而不是冒着让他自由转会离开的风险。

尽管英格兰的转会窗口关闭了，但对欧洲大陆的大多数俱乐部来说，转会窗口将一直开放到9月2日，这为英超球队提供了出售(如果不购买的话)的机会。

埃里克森还没有表示他会签署一份新的合同，罗宾逊认为现在是时候考虑出售了。

罗宾逊告诉天空体育：“主席显然给他的脑袋贴上了价格标签，他们必须让他变现。”

“如果他不打算签合同，他们就必须变现。”

丹麦人在本赛季主场对阵阿斯顿维拉的第一场比赛中坐在替补席上，并在上周末2-2战平曼城的比赛中替补上场。

他应该不缺买家，但事实上他是在他目前合同的最后一年，这意味着俱乐部将寻求降低价格。

罗宾逊说：“如果他们能留住他，我会很惊讶，因为他还没有和俱乐部签订合同。”

“他说他已经准备好迎接新的挑战。他已经在俱乐部呆了6年了，而他在最后一年还没有签下新合同，我认为这对球队确实有影响。”

“我认为这确实对他周围的球员产生了影响，我认为如果他真的想留下来，而且他的心还在那里，他现在应该已经完成续约了。”

这位27岁的球员上赛季在英超和欧冠联赛中共打入10球，并有16次助攻。

“你的问题在于球员显然想要新的挑战，如果窗口关闭,他还在你的俱乐部,你就必须去激励球员,直到他的新挑战到在本赛季结束后,或在1月份,或者只要可能到来为止。”罗宾逊说。

“作为一名教练，你的球员不愿意留在球队，所以你必须激励他，让他回到球队，让他接受你接下来12个月要做的事情。”