罗宾斯：弗爵爷也非朝夕成功 索帅需更多时间

这位前红魔前锋相信，目前这位红魔主帅或许需要几年的时间，才能够将曼联带回巅峰。

今年夏天，也是索尔斯克亚正式就任曼联主帅后的第一个转会窗。红魔先后买入了马奎尔，万比萨卡和詹姆斯。但在新赛季八轮联赛过后，他们迎来了英超时代的最差开局。

曾在弗格森爵士麾下效力的英格兰前锋马克-罗宾斯认为，球队想要重现昔日的辉煌，需要的是更长的时间和更多的耐心。

他告诉talkSPORT：“我希望看到索尔斯克亚被给予更多的时间去打造球队，因为他不可能在一个转会窗就完成这些事，他还需要六个，七个，八个，九个……他还需要10个转会窗。”

“一般来说你不会得到那么长的时间。但他所做的一切，最终目的是为了把曼联带回弗格森爵士退休前所处的位置。”

“别忘了弗格森爵士在赢得他第一个冠军之前也等了一些年，但在今天这样的压力之下，这将是难以复制的。”

“不过如果方向是对的，那么他还是能够获得更多时间的。我也相信索尔斯克亚是把俱乐部放在第一位的。”

“所以在推动曼联再次取得成功的过程中，他会做出自己的贡献，我相信他不会有任何由于。我认为这是值得尊重。”

面对如此庞大的重建工程，挪威人是否能够得到足够的时间来实现仍未可知。但在国家队比赛日之后，他们将与目前的联赛领头羊利物浦进行双红会的较量。这也将成为索尔斯克亚赢回信心的关键之战。