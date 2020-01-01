罗伯逊赞扬利物浦成熟度：我们把生命投入到足球中

利物浦在这个赛季有了一个历史性的开始，这名后卫说他们在通往荣誉的路上这不是偶然的。

利物浦左后卫安德鲁·罗伯逊揭示了利物浦的文化，正是这种文化让红军走上了伟大的道路。

欧洲五大联赛中还没有一支球队能像尤尔根·克洛普的球队一样，在21场比赛后获得如此多的积分，而这支球队本赛季到目前为止只输了两场。

他们以14分的优势领先第二名的曼城，同时他们还少赛一轮，他们希望获得30年来的首个联赛冠军。

利物浦也是欧冠卫冕冠军，罗伯逊说上赛季欧冠决赛对阵托特纳姆热刺的比赛表明了利物浦正在迅速成熟。

“作为一个整体，我们在控球方面变得更加成熟，可能会把球带到角球旗附近，让他们感到沮丧，这也许是两三年前我们没有做到的，有时我们会失球，丢掉领先优势。”苏格兰国脚周六在英超联赛1-0战胜热刺后说。

“现在我认为我们在处理一球领先的问题上要成熟得多。也许最完美的例子就是欧冠决赛，我们早早领先。那可能是我们最成熟的表现。”

罗伯逊相信每个球员都融入了俱乐部的精神，再加上他们周围优秀的员工，这才是激励他们的东西。

“所有的小伙子都一样。作为足球运动员，你投入了一切，你把生命投入到了足球中。”他补充道。

“这是一个短暂的职业生涯，没有人喜欢待在治疗室里，无法踢比赛。对我来说，我把一切都投入进去，以确保我可以比赛或随时待命。

“我一直都是这么做的。生活方式，我总是吃得很好，你可以看看我吃什么。我在赛季期间不喝酒，但别误会我的意思，休赛期的时候我还有几周时间呢！毕竟我是苏格兰人！”

“在赛季中我尽量不这样做，这很重要，因为你需要对你的身体进行投资。这是最重要的。梅尔伍德的幕后团队每天都在确保我们的身体准备好了，我们尽可能地保持健康。”