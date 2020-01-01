罗伯逊谈利物浦不败纪录：我们没有时间可浪费

只要再取得一个积极的结果，红军就会在英超联赛中被载入史册，苏格兰边后卫赞扬了球队的品格。

安迪·罗伯逊表示，如果利物浦能在英超保持一整年不败，那将是一个“巨大的”成就，但他坚称，对俱乐部来说，胜利比记录更重要。

如果红军能避免在周四主场被谢菲尔德联队击败，这将能确保他们在过去的12个月里没有遭遇一场顶级联赛的失利。

他们最近的一次失利是在2019年1月3日对阵曼城，而在对阵谢菲尔德联队之后，下一场联赛将是在2020年1月11日对阵托特纳姆热刺。

罗伯森相信这一壮举更多的是体现了利物浦球员的性格，而不是他们的天赋，但他也知道，即使他们实现了这一壮举，人们的注意力也会很快转移到足总杯第三轮对阵埃弗顿的比赛上。

“这说明了很多，”这名后卫告诉利物浦官方网站。“我认为这更多地说明了我们的心态，而不是我们的技术或我们有多好，因为在很多情况下，一直都是周六，周二，周六，周二，我们有很多比赛。”

“很明显上个赛季我们在冠军联赛中取得了很大的进步，我们一直坚持到最后，但是在英超联赛中保持专注是非常重要的。所以这是我们的目标，希望我们能在1月2日取得我们需要的结果(保持一年不败)。

“如果我们能保持一整年(不败)，那将是巨大的，但我宁愿整个赛季而不是365天，因为我认为这意味着我们将成为冠军。但是我们会让其他人谈论这件事，我们会继续前进，因为我们没有时间可以浪费，几天后就是足总杯的比赛。”

利物浦在英超联赛中以13分的优势领先排名第二的莱斯特城。

他们还赢得了2019年的冠军联赛和世俱杯冠军，但是罗伯逊希望红军在接下来的12个月里取得更多的成绩。

“当然，我们站着不动没有什么意义，”这位25岁的球员说。“看，这将是一个艰难的一年，要想在冠军联赛和英超联赛之类的赛事中拔得头名，但这必须是我们的目标。”

“我们将进入2020年，我们已经把自己放在了一个很好的位置上——我们很明显已经进入了欧冠16强，我们在英超的位置也很好。我们要继续这样做，不要让2019年成为他们唯一与这群男孩谈论的一年。”

“这是我们的决心，希望明年的这个时候我还能坐在这里，我们会说‘今年又是什么样的一年’，然后我们会继续前进到2021年。这必须是我们的目标，这是所有球员的决心，现在就看我们来实现它。”