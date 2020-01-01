罗伯逊：若无奖杯 则利物浦的纪录无关紧要

这位苏格兰边后卫很高兴能够为红军贡献自己的一份力量，但他表示获得英超冠军是唯一的目标。

安迪·罗伯逊承认，利物浦继续打破的纪录将是“无关紧要的”，除非这个赛季结束时红军能够举起英超冠军奖杯。

尤尔根·克洛普的团队正在改写2019-2020赛季的历史。

利物浦夺得了首个世俱杯冠军，而30年以来英格兰顶级联赛的冠军荒似乎即将结束。

利物浦已经取得了欧洲五大联赛有史以来最好的国内联赛开局，在21场比赛中取得了20胜，积61分。

许多人已经把现在的明星和过去的名宿放在一起比较，但是罗伯逊意识到结果和奖杯是唯一重要的东西。

这位苏格兰后卫告诉红军官方网站：“对我们来说，它们是无关紧要的。是的，如果我们能打破记录，那很好，但我们只有拿到奖杯才会去看。”

“因为上个赛季我们打破了不失球的纪录，但最终在英超两手空空。纪录没有任何意义，除非它们给你一个终极目标，希望这个赛季它会到来。”

利物浦在英超积分榜上以14分的优势领先。球迷普遍认为冠军已是唾手可得，但是罗伯逊并不认为如此，他将迎接接下来的17场比赛。

他补充道：“这个联赛太难了。也许有时候我们让比赛看起来很容易，但是相信我，事实并非如此——要在每一支想要打败你的球队面前都有出色的表现是很困难的。”

“比赛进行得越久，每个人就越想打败你——高喊口号‘我们打败了利物浦’之类的。我们不认为任何事都是理所当然的。我们不是在庆祝我们是冠军。”

“我们现在只是在庆祝一场漂亮的胜利。希望这种情况能持续很长时间，到今年5月，我们也许就可以开始庆祝了。”

利物浦的下一个对手将会不顾一切地打破红军引人注目的不败纪录，曼联将会在周日的安菲尔德重燃宿怨。